Türkiye’de 1 milyon 400 bin kalp hastası var

3 KONTROLLÜ SPOR ŞART

Sağlıklı bir yaşam için sporun şart olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Bayezid, sporu yaşamın bir parçası haline getirebilmenin ön koşulunun sağlıklı bir kalbe sahip olmaktan geçtiğini söyledi. Proüf.Dr. Ömer Bayezid, “35 yaş üstü kişilerin spor yapmaya başlamadan önce kardiyak yönden değerlendirilmesi gerekir. Fizik muayene, EKG, ekokardiyografi ve egzersiz testleri yapılabilir” dedi.

Kalp sağlığının korunması sırasında dikkat edilmesi gerekenlere de işaret eden Prof. Dr. Bayezid, “Sağlıklı beslenin, aktif olun ve kalp sağlığınızı kontrol altına alın. ‘Tütüne hayır’ deyin. Alkol tüketimini sınırlayın. Kan basıncını kontrol altında tutun. Kan değeri ölçümünüzü düzenli olarak yaptırın” diye konuştu.

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