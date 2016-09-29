Türkiye’de 1 milyon 400 bin kalp hastası var

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Bayezid, Türkiye’de 1.4 milyon kalp hastası olduğunu söyledi.
Prof.Dr. Ömer Bayezid, kalbin vücudun dolaşım sisteminin merkezinde bulunan, yaşam boyunca hiç ara vermeden çalışan en hayati organ olduğunu söyledi. Ülkelerdeki nüfusunun yüzde 2’sinin kalp yetmezliği hastası olduğunu belirten Prof.Dr. Ömer Bayezid, Türkiye’de de nüfusa göre oranlandığında 1.4 milyon kalp hastası olduğunu vurguladı. Prof.Dr. Bayezid, bunun oldukça yüksek bir sayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Bu hastaların yüzde 10’unda, hastalık kalp yetmezliğine dönüşüyor ve bir yıl sonra da yüzde 50’si hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporlaınra göre dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 30’u kalp yetmezliğinden. Bu akciğer kanserinden sonra en ölümcül hastalık. Kalp hastalığından ölümlerin, diğer kanser türlerinden, diğer hastalıklardan, trafik kazalarından çok daha fazla olduğunu görüyoruz.”
1Son dönem kalp yetmezliğindeki hastaların gerçek tedavisinin kalp nakliyle olduğunu kaydeden Prof.Dr. Bayezid, şöyle konuştu:
“Kalp nakli ne yazık ki ülkemizde donör sorunu, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle istenilen oranda yapılamamaktadır. Şu anda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 170 hastamız organ beklemekte. Bu hastaları hayatta tutmak ancak organ bağışının artırılmasıyla mümkün. İspanya’da milyon nüfusa oranla 34 kişi organ bağışı yaparken, Fransa’da bu oran 24, İtalya’da 20, Almanya’da 16, Türkiye’de ise yüzde 3. Bu sayının oldukça az olması nedeniyle yapay kalp uygulamaları gündeme gelmektedir. Yapay kalplerde eski yıllarda bir yıl içinde hastaların yüzde 50’si hayatta kalırken, son yıllarda geliştirilen cihazlarla yüzde 90’a kadar hastaların bir yıl sonunda hayatta kalmaları artmıştır.”
2İLK NAKİLLİ HASTA 20 YILINI DOLDURDU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bugüne kadar 100’e yakın kalp nakli ameliyatı yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Bayezid, “Merkezimizde ilk kalp naklini yaptığımız hastamız 20 yılını aştı. 20 yıldır sorunsuz yaşıyor. Türkiye’de yaşayan en uzun kalp nakilli hasta olduğunu düşünüyorum. Yapay kalp uyguladığımız bir hastamız beşinci yılını tamamladı. Bu süre, dünyada yapay kalple uzun bir yaşam olarak kabul edilmektedir” diye konuştu.
3KONTROLLÜ SPOR ŞART
Sağlıklı bir yaşam için sporun şart olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Bayezid, sporu yaşamın bir parçası haline getirebilmenin ön koşulunun sağlıklı bir kalbe sahip olmaktan geçtiğini söyledi. Proüf.Dr. Ömer Bayezid, “35 yaş üstü kişilerin spor yapmaya başlamadan önce kardiyak yönden değerlendirilmesi gerekir. Fizik muayene, EKG, ekokardiyografi ve egzersiz testleri yapılabilir” dedi.
Kalp sağlığının korunması sırasında dikkat edilmesi gerekenlere de işaret eden Prof. Dr. Bayezid, “Sağlıklı beslenin, aktif olun ve kalp sağlığınızı kontrol altına alın. ‘Tütüne hayır’ deyin. Alkol tüketimini sınırlayın. Kan basıncını kontrol altında tutun. Kan değeri ölçümünüzü düzenli olarak yaptırın” diye konuştu.