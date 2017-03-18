Antalya'daki bugünkü yarışlar, Balkan Kupası için seçme niteliğinde

Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası bugün Antalya’da gerçekleştirilecek. Şampiyona, Balkan Yürüyüş Kupası için de seçme niteliğinde olacak.

Son iki yılda önemli bir ivme yakalayan yürüyüşçüler, Antalya’daki Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası’nda performans sergileyecekler.

Bu sabah 9:30’da büyükler 10 kilometre müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada toplam 10 kategoride şampiyonlar belirlenecek. Büyükler, U20 (gençler), U18 (yıldızlar), U16 ve U14 kategorilerindeki yarışmalar sonunda önümüzdeki ay Balkan Yürüyüş Kupası’na gidecek olan milli takım da netleşecek.

Yarışmalarda 17 yaşındaki Meryem Bekmez, geçen ay Türkiye 20 kilometre yürüyüşte ilk üçte yer alan isimler Ersin Tacir, Salih Korkmaz ve Serkan Doğan, eski Türkiye gençler rekortmeni Ayşe Tekdal, kadınlarda Türkiye büyükler şampiyonu Elif Koç ve ikincisi Jale Başak gibi isimler mücadele verecek.

Ayrıca Avrupa Yıldızlar madalyası sahibi Abdülselam İmuk ve gösterdiği grafikle dikkat çeken Abdülaziz Daniş de kendi kategorilerinde rekor için sahne alacak.

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