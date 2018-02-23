Türkiye -Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Derneği Başkanı Kemal Koçak,” Çinli ve Uzakdoğulu turistin harcamasının diğer batılı birkaç turistten daha fazla olduğunu ve ekonomiye de olumlu yansıyacağını” söyledi.

Çin Halk Cumhuriyetin de 2018 Yılı’nın ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmesi turizm sektörünün ekonomik anlamda heyecanlanmasına neden oldu. Çinli turistlerin genellikle ülkemiz de İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale’yi ziyaret etmesinden dolayı bu sene daha fazla turistin ağırlanacağı belirtiliyor.

Bölge turizmine ekonomik anlamda katkı sağlayacak olan bu gelişmeden dolayı çeşitli hazırlıklar şimdiden yapılmaya başladı. Çinli turistlerin yabancılık çekmemesi için birçok yerde Çin lokantaları açılmaya başladı. Kültür turizmine önem veren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının il tercihinin Kapadokya bölgesi olacağı tahmin ediliyor.

Bu gelişmeler üzerine Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Derneği Başkanı Kemal Koçak’ın düşüncelerini aldık.

Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’

Kemal Koçak,” 2018 yılının Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmesinin Ülkemize birçok olumlu katkıları olacaktır. Zira Eskiden ‘İPEK YOLU’ olan ‘KUŞAK YOL ‘ olan AVRASYA bağlamında Türkiye’nin adeta geçiş santralı konumunun getirdiği avantajları iyi değerlendirirsek, Çinlilerle sadece turizmde değil ticari, teknoloji, kültürel ve her konuda işbirliğimize çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu katkıların, giderek Avrupa-Asya ülkelerine ve dolayısıyla tüm dünya barışına ve refahına da olumlu yansımaları olacaktır.

” Çinli dostlarımız bilindiği gibi, daha çok kültür ağırlıklı seyahatleri tercih ettikleri için genelde İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Efes, Pamukkale, Antalya ve Kapadokya bölgelerini tercih ediyorlar. Genelde, İstanbul- Pamukkale-Antalya-Kapadokya güzergâhını kullanıyorlar” dedi.

TÜÇİAD Başkanı Koçak,” Antalya Kaleiçi ‘ne gelen konuklarımızla TÜÇİAD Kaleiçi Temsilciliğimiz bizzat ilgileniyorlar ve bu bağlamda portföyümüzde on binlerce Çinli dostlarımızla irtibat kurma şansını yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yine, bu bağlamda Kapadokya bölgesinde Turizmci üyelerimiz sayesinde sıcak ilişkilerimizi devam ettiriyoruz.

Uzakdoğulu zengin turistin harcaması diğer batılı birkaç turistten daha fazla

” Bir Çinli ve Uzakdoğulu zengin turistin harcaması diğer batılı birkaç turistten daha fazla olduğu ve ekonomiye de olumlu yansıdığı bilinen bir gerçektir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, bütün bunlara rağmen milyonlara varan zengin Çinli dostlarımızı ağırlarken ülke olarak yapacağımız birçok ödevlerimiz var ” dedi.

Bu bağlamda, her iki ülke halklarının birbirlerini daha yakından tanımaları için, öncelikle;

1. Her iki ülke dillerinin (Türkçe-Çince) orta derecedeki okullarında seçmeli ders olarak okutulması ve etik değerlere bağlı güvenilir Çince rehberlerin turizmcilerin artırılması,

2. Çinlilerin kültürlerine uygun, Çin Restoranları gibi yeme içme alışveriş yapma olanaklarının sağlanması,

3.İki Ülke ticaretinin dengeli bir seviyeye getirilmesi için yasaların daha pratik hale getirilmesi ve çeşitliliğin artırılması, Bilhassa, hem Turizm ve hem de Ticari Uçak kapasitelerinin ve direkt uçuş noktalarının yaygın hale getirilmesi,

Örneğin Anadolu turlarındaki karayolu taşımacılığının tüm risklerine karşın, Çin’de olduğu gibi, bir an önce bölgeler arası turistik konforlu hızlı tren güzergâhlarının tamamlanması

4.TUÇİAD gibi, Çin’le ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının bir federasyon çatısı altında toplanmalı. birikimlerimiz daha güçlü bir şekilde hizmetlere dönüştürülmeli. İlgili kamu – özel kurum ve kuruluşlarla ve Çin’deki muhataplarımızla eş güdümlü çalışma ofislerinin kurulması gibi önceliklerin bir an önce hayata geçirilmesinin gerekli

Koçak “TUÇİAD olarak, her zaman olduğu gibi, etik değerler çerçevesinde, geçmişte olduğu ve birçok yararlarını gördüğümüz tüm Kurum-kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha duyurmak isteriz.

Nitekim ortak çalışma logomuzdan da anlaşılacağı üzere İşbirliği Protokolü imzaladığımız, İŞAD, Kıbrıs Türk İş Adamları Derneğimizin ev sahipliğinde Lefkoşa’da 22-24 Şubat 2018 tarihlerinde, bağlı olduğumuz federasyonla birlikte (İŞAD- TÜRKONFED-TUCİAD- İSİFED) olarak yapacağımız dörtlü İş toplantımızla da hizmetlerimizi uluslararası boyutta genişletmeye devam ettirdiğimizi de belirtmekten onur duyacağız” dedi.