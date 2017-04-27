Türkiye, Ukrayna'nın domates ithalatında lider

Moskova ve Ankara’nın getirdiği karşılıklı yasaklar, Türkiye’nin dış ticaretinde Ukrayna’nın önemini daha da artırdı.

Ukrayna, domates ithalatıyla ilgili son verileri açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılının ilk çeyreğinde Ukrayna‘ya 7.33 milyon dolar tutarında domates ihraç etti.

Türkiye, böylece ilk üç ayda Ukrayna‘nın en fazla domates ithal ettiği ülke oldu. Bu sıralamada Türkiye‘yi 230 bin dolarla İspanya ve 100 bin dolarla Fransa izledi.

Ukrayna, 2016 yılında toplam 29.53 milyon dolar tutarında domates ithal etti. Geçen sene Ukrayna‘nın domates ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 65 artışla 17.2 milyon dolara yükseldi.

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