Türkiye, Ukrayna’da en popüler ülke

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin şu anda Ukrayna’da en fazla tercih edilen yurtdışı destinasyonu olduğunu bildirdi. Ukrayna’dan tatil için yurtdışına yılda yaklaşık 1.5 milyon kişi çıkarken, bunun yüzde 75’i Türkiye’ye geliyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ukrayna’nın Başkenti Kiev’de kısa bir süre önce düzenlenen Ukrayna Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (UITT) sonrasında bu pazarla ilgili beklenti ve öngörüleri içeren bir sonuç raporu hazırladı.

TÜROB’dan raporuna göre, Türk turizmindeki genel sıkıntıya karşılık geçen yıl yüzde 48 gibi önemli bir artış kaydeden Ukrayna turizm pazarının, bu yıl da büyümesini sürdürmesi öngörülüyor. TÜROB değerlendirmesinde, Türkiye’nin şu anda Ukrayna’da en fazla tercih edilen yurtdışı destinasyonu olduğu belirtildi. Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğu ve bunun yaklaşık yüzde 75’inin Türkiye’ye geldiği kaydedildi.

Kimlikle giriş olumlu, ama henüz yaygın değil

2016 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında maksimum seviyeye ulaşılarak tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkat çekilen raporda, 2017 yılında da bu pazardan yine artış beklendiği belirtildi. 2016 yılında TÜROB’un tahmininin tutarak bu ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısı istikrarlı artışla 1 milyonu geçmişti.

2016 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye yüzde 48 artışla 1 milyon 45 bin, Antalya’ya yüzde 82 artışla 527 bin ve İstanbul’a yüzde 7 artışla 270 bin turist gelmişti.

TÜROB’un Ukrayna pazarıyla ilgili sonuç raporunun satır başları şöyle:

• Ukraynalı turistlerin Türkiye’de kalışlarında kolaylıklar sağlandı. Geçen yıl Ukrayna vatandaşlarına son 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü geçmemek kaydıyla 60 gün olarak uygulanan vize muafiyeti 90 güne çıkarıldı.

İki ülke vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla seyahatine imkan veren anlaşmaya imza atıldı. Ancak çipli kimlik kartlarının sayısının henüz düşük olması ve bürokratik işlemler nedeniyle uygulamanın 2017 yılı için turizm sektörüne önemli bir katkısı beklenmiyor.

• Ukraynalı turistlerin, Türkiye’de ağırlıklı olarak Antalya ve İstanbul’u tercih ediyor.

• Ulaşım çeşitliliği dikkate alındığında, Ukrayna’dan ülkemize bireysel seyahat eden turist sayısı her geçen gün artıyor. İşletmeler tarafından pazarlama faaliyetlerinde bu durumun dikkate alınması yararlı olacaktır.

• Ukraynalı turistler ve turizmciler, artan Ukraynalı turist sayısı dikkate alınarak, Türkiye’de özellikle Antalya ve İstanbul’daki otellerin televizyon kanalları arasında Ukrayna televizyonlarına da yer verilmesi talep ediyor.

• Ukraynalı turistler, Türkiye dışında en fazla İsrail, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Mısır, Tayland, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor. Özellikle düşük fiyatlar ve coğrafi yakınlık nedeniyle 2017 yılında Bulgaristan’ın Ukrayna’dan alacağı turist sayısını önemli oranda artıracağı öngörülüyor.

• Ukraynalı turistlerin ortalama tatil süresi 10 gün civarında. Rezervasyon dönemleri genel olarak tatil başlangıcının 1-2 ay öncesinde gerçekleşiyor. Ukraynalı turistler, ülkemizde otellerin yüksek oranda indirim fırsatlarını bekledikleri, bu nedenle rezervasyonlarını son dakikaya kadar beklettikleri gözleniyor.

• Türkiye’nin son derece uygun fiyat, iklim, turistik tesis altyapısı, vizesiz giriş, uçuş süresinin kısa olması ve her şey dahil sistemi pazardaki önemli avantajları arasında yer alıyor.

• Pazarın en önemli aktörlerinden Türk Hava Yolları, Ukrayna’da uçtuğu nokta sayısını 30 Mart 2017 tarihinde başlayan Harkiv uçuşuyla 6’ya çıkardı. THY’nin Ukrayna’ya uçtuğu hatlar şunlar: Kiev, Herson, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Harkiv. 2016 yılında THY Ukrayna’dan yaklaşık 550 bin yolcu taşıdı. Kiev hattında 261 bin, Odessa hattında ise 146 bin yolcu taşıdı.

• Atlasglobal Ukrayna’da Lviv, Harkiv ve Kiev’e; Onur Havayolları Odessa’ya; Pegasus ise Kiev, Harkiv, Lviv ve Zaporijya’ya düzenli seferler düzenliyor.

• 2016 yılında yaklaşık 150 bin Türk vatandaşı Ukrayna’yı ziyaret etti.

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