Türkiye, turizm gelirinden 2,9 milyar euro kaybedebilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), bu sene turistleri korkutan terör saldırıları, ülkenin güneydoğusundaki durum ve darbe girişimi Türkiye’nin turizm sektörünün 2,3 milyar- 2,9 milyar euro kaybetmesine sebep olabileceğini öne sürdü.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, “TURSAB’ın verilerine göre, Türkiye sene sonuna kadar turizmden 2,3 milyar- 2,9 milyar euro kaybedebilir.

Terör saldırıları ve darbe girişimi tüm kilit pazarlardaki turistleri korkuttu ve Türkiye’nin turizmine ciddi kayıp yaşattı” denildi.

Otelcilerin verilerine göre, ülkedeki her olayın ardından rezervasyon iptalleri artıyor. Sezonun en önemli ayları Temmuz ve Ağustos’ta yoğunluk %50’ye düştü.

ATOR yapılan açıklamada, “Türk turizminin başkenti olan Antalya 9 ayda Rus pazarında %93’lük kayıp elde etti. Geçen sene Antalya Havalimanı’na 2,45 milyon Rus vatandaşı gelirken bu sene bu değer 173 bine düştü. Antalya iki turistinden birini kaybetti. Turizm hacminin düşmesi sonucunda otellerin ve restoranların çoğu kapatıldı. Alanya’daki otellerin %30’u bu sezon kapalı kaldı.” denildi.

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