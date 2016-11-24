HÜKÜMET Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Adana Valili’ne yapılan saldırıya yönelik Twitter hesabından açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş açıklamada”Adana’daki hain saldırıyı kınıyor, terörü ve destekçilerini lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle :”Adana’daki hain saldırıyı kınıyor, terörü ve destekçilerini lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.Bölgede oynanan oyunu bozduğu için hedef haline gelen Türkiye, teröre teslim olmayacak, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

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