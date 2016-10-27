Türkiye tazminat talebinden rahatsız

İran’ın İSNA haber ajansına konuşan Türk Büyükelçi,

“İran, başarısız darbe girişiminden bir gün sonra Türkiye’ye tur satışı yasağı koydu ve bu mesele bir ay sürdü.

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Darbe gecesi ve bir gün sonrası için zarara uğrayan şirketlerin zararını üstlenebileceğimizi söyledik, fakat İranlı yetkililerin aldığı bu karar nedeniyle zarar gören şirketlerin tazminat ile Türkiye tarafından karşılanması yerinde bir beklenti değil” dedi.