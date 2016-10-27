Türkiye tazminat talebinden rahatsız

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası zarar gören İranlı turizm şirketleri için Tahran’ın Türkiye’den tazminat istemesini eleştirdi.
İran’ın İSNA haber ajansına konuşan Türk Büyükelçi,
“İran, başarısız darbe girişiminden bir gün sonra Türkiye’ye tur satışı yasağı koydu ve bu mesele bir ay sürdü.Reklam
Darbe gecesi ve bir gün sonrası için zarara uğrayan şirketlerin zararını üstlenebileceğimizi söyledik, fakat İranlı yetkililerin aldığı bu karar nedeniyle zarar gören şirketlerin tazminat ile Türkiye tarafından karşılanması yerinde bir beklenti değil” dedi.
Türk Büyükelçi, İranlı turizm şirketleri için zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
İRANLI TURİST YÜZDE 30 AZALDI
Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısında bu yıl yüzde 30 düşüş yaşandığını söyleyen Büyükelçi Tekin, bunun en önemli nedeninin seyahat acentelerine İran’ın koyduğu kısıtlamadan kaynaklandığını ifade etti.
15 Temmuz darbe teşebbüsü ardından Tahran yönetimi, vatandaşlarının can sağlığını gerekçe göstererek Türkiye’ye tur satışlarını yasaklamıştı. Tahran, zarara uğrayan İranlı turizm şirketlerine tazminat ödenmesi şartıyla bir ay sonra yasağı kaldırmıştı.