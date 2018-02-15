Katıldıkları her turnuvadan madalya kazanarak dönen Yeni Mamak Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Boks Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi.

21-27 Ocak tarihlerinde Türkiye Boks Federasyonu’nca Nevşehir’de düzenlenen, Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası’ nda kulüp sporcularından Yeliz Altın gençler kategorisinde 57 kg’da tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu olurken, yine kulüp sporcularından Serenay Karagöz de 50 kg’da ikinci oldu.

Boks Takımı tam gaz

Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 480’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonadan başarıyla dönen sporcuları tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Amatör spora yatırımlar yaparak, gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmekte ve geleceğin sporcularını yetiştirmek birinci hedefimiz. Madalyalar gelecekteki başarıların da habercisidir. Gençlerimizin bu başarıları ile gurur duyuyoruz. Başarılarından dolayı takımımızı kutluyorum” dedi. Takım antrenörü Muharrem Özat da, spora ve sporcuya verilen destekten dolayı Akgül’e teşekkür ederek, “Bizi daha büyük şampiyonluklar bekliyor” dedi.