Yükseldiği final grubunda nağmalup ünvanını devam ettiren Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, MEB Spor Salonu’nda Başkent Karşıyaka Basketbol Takımı ile karşılaştı.

Sahadan 47-78 gibi farklı bir skorla ayrılan Yeşil-Beyazlı ekip, geriye kalan 2 maçından birini kazanması halinde Türkiye Şampiyonası’na gitmeyi garantileyecek.

Bizim için onur kaynağı

Genç takımın gerek Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi A Grubu’nda gerekse final grubunda yenilgisiz tek takım ünvanını elinde bulundurduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Belediye olarak alt yapıya yaptığımız yatırımların böyle başarılarla taçlanması bizim için onur kaynağı. Sporcularımızı bu üstün başarısından dolayı tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.