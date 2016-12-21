Sıla Grup Yöneti̇m Kurulu Başkanı İhsan Şahi̇n, Türkiye’nin sağlık turizmine daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirterek, “Türkiye, sağlık hizmetlerinde kabuğunu kırdı. Dünyanın başka bir liginde oynuyor, artık hasta gönderen değil, hasta alan bir ülke.” dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıla Grup’un, Sağlık Bakanlığının kamu-özel iş birliğiyle gerçekleştirdiği şehir hastaneleri projesinin yatırımcı firmalarından biri olduğunu söyledi.

Söz konusu grubun, Adana, Elazığ, Yozgat ve Bursa’daki şehir hastaneleri projeleri ile farklı illerde fizik tedavi ve psikiyatri alanında hizmet veren hastane projelerinin yatırımcı ortaklarından olduğuna işaret eden Şahin, şirketin konsorsiyumunda toplam 7 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu bildirdi.

Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önümüzdeki ay hizmete gireceğini belirten Şahin, gelecek yıl eylül ayında da Adana Entegre Sağlık Kampüsü’nün açılmasının planlandığını ifade etti.

Şahin, 2018 Eylül ayında da Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü’nün açılmasının öngörüldüğünü dile getirerek, bunun ardından Bursa Entegre Sağlık Kampüsü projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

“En kötüsü 5 yıldızlı otel odası gibi”

Şehir hastanelerinin yanı sıra grubun diğer projelerine ilişkin de bilgi veren Şahin şöyle devam etti:

“Diyarbakır ve Van’da yapacağımız psikiyatri, rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastaneleri toplam 900 yatak kapasitesine sahip olacak. Erzurum ve Samsun’da inşa edilecek rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinin ise toplam 500 yatak kapasitesi bulunacak. İstanbul Bakırköy’de ise toplam 600 yataklı psikiyatri ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yapacağız. Afyon ve Malatya’da kuracağımız her biri 150 yatak kapasitesine sahip rehabilitasyon hastanelerinin de toplam yatak kapasitesi 300’ü bulacak. Trabzon’da inşa edilecek Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi ise 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Söz konusu paketle hayata geçirilecek hastaneleri 2020 yılına kadar tamamlamayı planlıyoruz.”

Şahin, şehir hastanelerinin, bundan önce Türkiye’nin sahip olmadığı kalitede ve standartta hizmet sağlayacağını belirterek,

“Söz konusu hastanelerin en büyük odası 2 yataklı, genelde tek yataklı, her odada tuvaleti, duşu, televizyonu, buzdolabı var ve en kötüsü 5 yıldızlı otel odası niteliğinde.” dedi.

Sağlık Bakanlığının şehir hastaneleri marifetiyle özel sektördeki hastanelerle yarıştığına işaret eden Şahin, “Türkiye, sağlık hizmetlerinde kabuğunu kırdı, dünyanın başka bir liginde oynuyor, artık hasta gönderen değil, hasta alan bir ülke. O nedenle sağlık turizmine daha fazla yatırım yapmak zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

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