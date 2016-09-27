Türkiye ne zaman evrensel bakacak?

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Türkiye ile batıyı karşılaştırdığınız zaman en büyük farklılık olaylara Evrensel yaklaşılmamasıdır. Türkiye her konuda çok özel. Kendine has özellikleri ve heyecanı var. Bu da diğer dünya evrenselliğinden çok uzak olmasıdır.

Bazı şeylere çok duygusal, bazı şeylere aşırı milliyetçi, bazı şeylere partizanca yaklaştığını 3 başlıkta toplayabiliriz. İşler böyle olunca da Türkiye ile batı arasındaki farkı çok rahat görüyoruz. İşte en son yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden ve orada adı suça karışmış askerler ve sonra da iz sürülerek tutuklanan sivillere bakalım.

Burada da bunu görüyoruz. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda tepkisini gösterdi. İktidarda ne oluyor Yenikapı mutabakatı ne oldu diye ipleri atıp resti çekti. Yani biri kalkıp, hükümetin icraatını ’’Evrensel’’ olmamakla suçladı.

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Yani hukuki ve adil olmamakla eleştirdi.

İktidarın Başbakanı Binali Yıldırım da, ’’Mağdur olan bu darbeye karşı koyduğu için şehit olan ve gazi olanları ve onların yakınlarıdır’’dedi. Gelin çıkın şimdi işin içinden.

YANİ OLAĞANÜSTÜ KURALLAR VAR

İlan edildiği gibi Türkiye’de olağanüstü durum tak hâkimiyeti ile varlığını hissettiriyor. Yani koşulların pek öyle normalleşme çerçevesinde olmadığı yönünde. Peki, durum yani hukuki süreç nasıl etkilenir.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını ve Türk toplumunda bugünde yaşanan vicdanı tahribatı ve onun acılarını anlatmaya çalışıyor. Başbakan ise bu gibi konuda çok hassas olmalarına rağmen olaya pek öyle yaklaşıyor gibi değil. Yani FETÖ ABD’den geldi gelmedi tartışmalarında başlayacak davada alınacak kararlar daha şimdiden ileride çok yazılacak ve çizileceğin mesajını veriyor.

Uzun yıllar Adnan Menderes ve arkadaşlarını konuşan Türkiye gelecek 10 yıllarca da FETÖ davasından hüküm giyecek olanların yargı kararlarını yazacak. Türkiye yeni düşmanlar kazanacak. Yeni taraflar açılacak ve yeni rövanşlarla yoluna devam edecek. İşte Türkiye’nin kısır döngüsü devam edecek. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarının idamlarını günümüzde de yargıladığımız gibi.

NEDEN BATIDA İDAMLAR YOK?

15 Temmuz darbe girişimi ile tekrar gündeme gelen idam cezasının Türkiye’de tekrar yaşama geçirilmesi konusuna gelince. Evet, bu ölüm cezası AB kriterleri zorlaması ile Türkiye’de kaldırılmıştı. Bir yerde iyi de olmuştu. Artık Türkiye’de hukuksal yargının evrensellikten uzak kararları bir şekilde idamdan uzaklaşıyor ve Türkiye’nin önünü açıyordu.

Şimdi tekrar bu masaya kondu. Türkiye’de bu konuda referanduma gidilse sanıyorum 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yüzde 50’nin üzerinden oy çıkar sandıkta. Yani bugün tartışmalı olan evrensellikten uzak konumdaki hukuk ve yargısal yapı bu çerçevede karar alacak.

Sanıyorum, insan yaşamı her şeye rağmen hukukun da üzerinden olan bir ’’Evrensel’’ bakış da var idamın kaldırılmasında.

İşte Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren ve 242 kişiyi yaralayan Norveçli Anders Behring Breivik en ağır ceza olan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yani idam edilmedi.

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