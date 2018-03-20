Bu soruyu “Afrin’de, NATO standartlarına göre inşa edilen 13 bölmeden oluşan yaklaşık 1200 metrekarelik mühimmat deposu bulunması ve bu depoda TOW füzelerinden, SUV-23’lere, Doçkalardan mayınlara kadar her türlü mühimmatın en üst versiyonunun ele geçirilmesi” nedeniyle soruyorum…

Depo kalın beton duvarlarla yer altına inşa edilmiş… 13 bölmeden oluşuyor… Ciddi bir mühendislik ürünü görüntüsü veriyor. Malzeme getiren TIR’ların rahatlıkla içeri girebilmesi için gereken yapılmış… Tavanda “kuşların girmesini önleyecek kafeslerle korumaya alınmış havalandırma delikleri var… Zeminde de, yağmur sularını toplamak için depolar var…

Kısacası, planlama ve mühendislik açısından PKK’nın eseri olmadığı çok belli…

İçindeki silahların ise Afrin’i muhtemel bir saldırıdan korumakta pek işe yaramayacağı, buna karşılık saldırı amaçlı olduğu da düşünülünce; endişe kapıyı çalıyor…

Tamam, NATO’yu direk sorumlu tutmak için yeterli kanıt yok… Ama herkesin bildiği gibi NATO, doğrudan ABD’nin yönettiği bir örgüt…

Ne var ki, Genel Sekreterliğin “Afrin’deki depo inşaatından haberdar olmaması” pek mümkün değil…

Eğer haberi yoksa, bu da güvenilir bir istihbarata sahip olmadığını gösterir ve bu da bize “Türkiye NATO’ya ne kadar güvenebilir?” diye sormak hakkı verir…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuşurken “Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Bir gece ansızın Sincar’a da gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz. Yeni bir Zeytin Dalı da orada olur.” demesi ise dikkat çekiciydi…

Dilerim bu sözler, iç kamuoyuna yöneliktir ve Erdoğan ABD’nin Irak’taki kontrol gücünü unutmamıştır…

Trump’ın Başkan olmasından sonra giderek garipleşen “Amerikan kontrolü” biçimi, Ortadoğu’yu etkisine almış durumda…

Artık “bölgeyi karıştırmanın parasını Araplardan alıyor” ABD…

Tek deneyimi iş dünyası olan Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı istediği gibi kullanıyor…

Çünkü genç adamın gözleri, eline geçirdiğini sandığı güçle kamaşmış durumda… Ne denirse yapıyor…

Son olarak “kadınların çarşaf giymeden de sokağa çıkabileceğinin” müjdesini vererek, yaptı ondan isteneni…

…Ve yaptıklarının sadece ülkesini değil tüm Arap âleminin iç çatışmalara sürükleyecek sonuçları olduğunun, farkında bile değil…

Trump’ı memnun etmeyen tek şey ise Putin’in Rusya Cumhuhbaşkanlığı Seçimini ezici bir oyla kazanması oldu…

Şimdi, “seçimin dürüstçe yapılmadığı” yolunda açıklamalar, peş peşe gelir herhalde..