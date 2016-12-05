Türkiye kuşları ‘haklar’da AB’ye girecek !

Türkiye’nin veri tabanı yapısı 1979’da belirlenen AB Kuş ve Habitat Direktifleri ile uyumlu hale gelecek.

Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan Nature 2000 Tabiat Koruma Programı kapsamında uygulanan Ulusal Doğa Koruma Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi’nin bir yıllık dönemini tamamlandı. Proje ile 2018 yılında tabiat koruma alanları AB kriterleri ile tam uyumlu hale gelecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Projelerin 2016 ayağında pilot bölge olan İç Anadolu’daki 19 ilden 17’sinde arazi çalışmaları tamamlandı. Eskişehir ve Sivas’ta ise çalışmalar 2017 yılında başlayacak. Projenin tamamlanacağı 2018 yılında ise Türkiye tabiatı AB tarafından oluşturulan Dünya’nın en büyük koruma alanı olan Natura 2000 ağı ile tam uyumluluk gerçekleştirilecek” dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2015-2018 yılları arasında uygulanacak proje için 9 adet çalıştay düzenlendiğini belirterek “Çalıştaylara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Yürütülen çalışmalarda 5 üniversite hocası bizzat arazide görev aldı.

Bu proje tamamlandığında Türkiye’nin veri tabanı yapısı 1979’da belirlenen AB Kuş ve Habitat Direktifleri ile uyumlu hale gelecek” bilgisini verdi.

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