Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı

2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası Grup Maçları Kura Çekimi TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kura törenine TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlanma Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.
2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası gruplarında; 3. Eleme Turu maçları sonunda rakiplerini mağlup eden 27 takım ile geçen sezon Spor Toto Süper Lig’i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 Turu’na yükselecek.
Kura sonucunda gruplar şöyle oluştu;
A GRUBU
Osmanlıspor
Gaziantepspor
Şanlıurfaspor
Kırklarelispor
B GRUBU
Sancaktepe Belediyespor
Kasımpaşa
Çaykur Rizespor
İnegölspor
C GRUBU
Menemen Belediyespor
Amed Sportif Faaliyetler
Fenerbahçe
Gençlerbirliği
D GRUBU
Kayserispor
Boluspor
Darıca Gençlerbirliği
Beşiktaş
E GRUBU
Galatasaray
Elazığspor
Tuzlaspor
24 Erzincanspor
F GRUBU
Yeni Amasyaspor
Medipol Başakşehir fk
Sivasspor
Göztepe
G GRUBU
Ümraniyespor
Aydınspor 1923
Akhisar Belediyespor
Bursaspor
H GRUBU
Trabzonspor
Gümüşhanespor
Kızılcabölükspor
Atiker konyaspor