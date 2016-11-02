Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı

2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası Grup Maçları Kura Çekimi TFF’nin Beykoz-Riva’daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kura törenine TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlanma Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

2016-2017 Ziraat Türkiye Kupası gruplarında; 3. Eleme Turu maçları sonunda rakiplerini mağlup eden 27 takım ile geçen sezon Spor Toto Süper Lig’i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 Turu’na yükselecek.

Kura sonucunda gruplar şöyle oluştu;

A GRUBU

Osmanlıspor

Gaziantepspor

Şanlıurfaspor

Kırklarelispor

B GRUBU

Sancaktepe Belediyespor

Kasımpaşa

Çaykur Rizespor

İnegölspor

C GRUBU

Menemen Belediyespor

Amed Sportif Faaliyetler

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

D GRUBU

Kayserispor

Boluspor

Darıca Gençlerbirliği

Beşiktaş

E GRUBU

Galatasaray

Elazığspor

Tuzlaspor

24 Erzincanspor

F GRUBU

Yeni Amasyaspor

Medipol Başakşehir fk

Sivasspor

Göztepe

G GRUBU

Ümraniyespor

Aydınspor 1923

Akhisar Belediyespor

Bursaspor

H GRUBU

Trabzonspor

Gümüşhanespor

Kızılcabölükspor

Atiker konyaspor

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