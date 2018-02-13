İyi parti heyeti Gaziantep Milletvekili ve medya propagandadan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ümit Özdağ ile birlikte Türkiye Barolar Birliğini ziyaret etti.

Türkiye Barolar birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve İyi Parti Genel Başkan yardımcısı Ümit Özdağ gazetecilerin karşısına geçerek son zamanlarda yapılan yıpratma politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Metin Feyzioğlu,” İyi Partinin kendilerine ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. Barolarımıza yönelik baskı sadece barolarımızın değil tüm Türkiye’nin sorunudur. Ordumuz Afrin de savaşta ve böyle bir ortamda Türkiye Barolar Birliği gibi dünyada en etkili ve bu seferin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma harekatını olduğunu anlatan Türkiye Barolar birliğine yönelik, operasyon kimin kumpasıdır” dedi.

Feyzioğlu, “Türkiye dünya basınında Afrin de işgalci ve soykırımcı olarak tanıtılmaya başlamıştır. Böyle bir ortamda Türkiye ordusunu savunan barolar birliğine yapılan operasyon kimin operasyonudur. Afrin de savaşan komutanların çok önemli bir kısmı FETÖ kumpasında zindana atılmıştır. Biz o zindanların kapılarını kırarken FETÖ ne isterse verdik diyenler bizim dik duruşumuzu sorgulamaktadırlar”

Bugün bizlere yapılan operasyon kimin operasyonudur

“Bugün bizlere yapılan operasyon kimin operasyonudur. Bu operasyonun arkasında sayın Cumhurbaşkanın sarayının içine sızmış olan kriptocu fetöcülerdir. Bu operasyonun arkasında yabancı ajanlarda vardır. Sayın cumhurbaşkanım devleti yeniden tasarımlamak istediği için olacağı da budur. Türkiye Barolar birliğinin başındaki Türkiye kelimesini Türk milleti vermiştir. Bu kelime Türk milletinin yüreğine kazınmıştır ve Türkiye Barolar birliği Türk milletine emanettir dedi.

İyi Parti Genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ ise, “Türkiye Barolar Birliğine karşı yapılan saldırıya karşı birlikte desteğimizi göstermek için buradayız. Recep Tayyip Erdoğan bu devlet kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını kendisine biat ettirmek istiyor. Bu çerçevede ne yazık ki yargının bağımsızlığını elinden almıştır”

“Yargının bağımsız kalan Türkiye Barolar Birliğine yapılan amansız bir saldırı vardır. İyi parti olarak parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını savunuyoruz ve sonuna kadar savunacağız”

“ Erdoğan’ın Türkiye Barolar Birliğine yaptığı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve ret ediyoruz. Türkiye Barolar Birliğinin yok edilerek Türkiye’de baroların dernekleştirilmesine şiddetle kınıyoruz. Eğer Erdoğan’ın istediği olursa avukatlık sistemi darma dağın olacak, feodalleşecek, dernekleşecek ve bundan istifade edecek olanda PKK gibi FETÖ gibi terör örgütleri olacak”

“Biliyoruz Erdoğan Türk isimlerinden hoşlanmadı ve hoşlanmayacak. Nasıl valiliklerin önünden Türkiye cumhuriyeti ibaresi kaldırılıp çıkarıldıysa Türk kelimesinin kaldırılması için de çalışmalar yapıldığını görüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.