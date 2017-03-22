MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, “Türkiye’deki istikrar Avrupa için önemli. Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider” dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) Akra Hotel’de düzenlenen toplantısına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Antalya’nın ekonomik ve siyasi krizlerden çok etkilendiğine vurgu yapan Günal, sürekli belirsizlik olduğu zaman piyasaların bundan çok etkilendiğini söyledi. Günal, “Bırakın uzun vadeyi, orta vadede bile kararlar almak, teşebbüste bulunmak konusunda gecikiyoruz. Belirsizlikleri aşmadan yapısal önlemleri almak mümkün değil. Şu anki ekonomik sıkıntımızın temeli ekonomimizin konuta ve inşaata dayalı olmasıdır. Bir süre rüzgar arkamızdan eserken, düşük kur yüksek faize dayalı sistemden, dünyada da likidite bolluğu varken sorun gözükmedi. Maçın ikinci yarısı rüzgar karşıdan esmeye başlayınca, Avrupa’da kriz başgösterince bizde de kaynak ihtiyacı çoğaldı. Zafiyetlerimiz ortaya çıkınca dışarıdan saldırı, mikrobun zayıf vücuda saldırması gibi oldu” dedi.

YILLIK 1 MİLYON İSTİHDAM

Mehmet Günal, yapısal önlemleri alarak yatırımcının önünü açmak gerektiğini söyledi. Sadece teşvik kararları almakla sorunun çözülmeyeceğine dikkati çeken Günal, “Plan çıkarıyoruz ama planın planı ortaya çıkıyor. Planı aşıp uygulamaya geçemiyoruz. Yıllardır istihdam dostu olmayan, gerçek reel ekonomiye dayanmayan ekonomik yapının işsizliği önlemeyeceğini söylüyoruz. Her yıl 900 bin ile 1 milyon arasında istihdam yaratmalıyız. Bir an önce normal gündeme dönmemiz lazım. Türkiye’yi yakan daha sıcak gelişmeler var. Türkiye bir kıskacın altında bunu kabul etmek zorundayız” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN İSTİKRARI AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ

Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Günal, sınır güvenliğini artıran önlemler alındıktan sonra Suriye topraklarında oluşturulacak tampon bölgeye Türkiye’deki sığınmacıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Seçim döneminde kaosların daha net ortaya çıktığını vurgulayan Günal, “Türkiye’deki istikrar Avrupa için önemli. Türkiye kaybederse Avrupa kaosa gider. Bu kaosu bir süre sonra önleme şansı olmuyor. Bulunduğumuz coğrafya dünyanın merkezi. Bunun birtakım bedelleri var. Milletçe beraber olmamız lazım. Belirsizliklerden çıkmak için yapısal bir hükümet sistemine ihtiyaç var. Darbe girişiminden sonra Türkiye’nin sistem tartışmalarıyla zaman geçiremeyeceğini anladık. Güçlü bir hükümete ihtiyacımız var. Türkiye bir an önce kaotik ortamdan çıkmalıdır” dedi.

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