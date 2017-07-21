Türkiye’de işsizlik rekorlar kırarken kadın istihdamını arttırmaya yönelik yatırımlar desteklenirken, kadınların işgücüne katılım oranları da her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Ancak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yeni açıklanan raporuna göre Türkiye’nin kadın istihdamı konusunda OECD ülkelerinin çok gerisinde ve maalesef sonuncu oldu.

Benim dikkatle izlediğim Medya Takip Merkezi (MTM) de Türk medyasına yansıyan kadın istihdamı haberlerini merceği altına aldı.

İşte araştırmanın tüm detayları.

Türkiye’de başlatılan istihdam seferliğinde kadın nüfusunun iş gücüne katılımını arttırmaya yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33.4 seviyesine yükseldiği belirtilirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “Bir Bakışta Devlet 2017” raporunda ise durum biraz farklıydı. Rapora göre, Türkiye, yüzde 33.8’lik kadın istihdamı oranıyla OECD’ye üye ülkelerin genel ortalamasında sonuncu sırasında yer aldı. Kadınların kamuda en az temsil edildiği diğer ülkeler arasında Yunanistan, Slovenya ve Lüksemburg yer buldu.

Sıralamaya katılan 32 ülkenin genel ortalamasına bakıldığında kamu sektöründe çalışanların yüzde 53’lük bölümünü kadınlar oluştururken, yerel yönetimler hesaba katıldığında bu oranın yüzde 58 olduğu görüldü.

Medya da kadın istihdamına ilgi gösterdi

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, Ocak ayından itibaren, kadın istihdamı haberleri medyada toplamda 38 bin 141 habere konu olurken yazılı basında 8 bin 650, görsel basında basında 976, internet medyasında 28 bin 515 haberle yer aldı.

Bu rakamlardan anlaşılıyor ki medya kadın istihdamına gerçekten büyük önem veriyor.

Ben de yıllardır medyada çalışan kadın gazeteci olarak meslektaşlarımı kutluyorum.

Umarım gerek devlet gerek özel sektör kadın istihdamı konusunda Türkiye’yi OECD ülkeleri arasında layık yere çıkarmak için gerekli istihdam çalışmalarını yapar.