Parti adının neden İYİ olduğu çok net şekilde belli oldu.

Türkiye İYİ olsun istiyor.

İyileştirilmiş Parlamenter Rejim vadediyor.

İyileştirilmiş Eğitim ile çocuklarımızı çağın gerektirdiği şekilde yetiştirme amacı taşıyor.

İYİ bir ekonomi istiyor.

İşsizliğe İYİ yatırımlar yaparak çözüm üretmek amacında.

İYİ bir yaşam için hastanelerin İYİ işletilmesini sağlayacak.

İşsiz gençlerin ailelerinin yanında İYİ bir moralle yaşamaları için işe girinceye kadar İYİ bir maddi destek verecek. Türk ve Kürt halkını İYİ bir anne olarak kucaklayıp tek bir aile haline getirecek.

Dış politikada ülkelerle ve tabii komşularımızla İYİ ilişkiler kurulmasını sağlayacak.

Türkiye’deki 4,5 milyon sığınmacının ülkelerine dönmesi için ESAD ile bile İYİ ilişkiler kuracak.

Medyanın özgür ve özerk olması için İYİ adımlar atacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tekrar dünyanın en güçlü ordusu olması için İYİ adımlar atacak.

Yargının bağımsız olması için her türlü İYİ yapılandırma sağlanacak.

Emniyetin Türk Polisi olması için en İYİ şekilde desteklenecek.

Asgari ücret vergi dışı bırakılıp yükseltilerek İyileştirilecek.

Emeklilere İYİ bir yaşam için İYİ maaş zamları verilmesi sağlanacak.

Değerli okurlarım İYİ partinin çok İYİ hedefleri var ama bunları gerçekleştirmek için bilin ki çok da İYİ deneyimli ve liyakatli kadrosu var.

Türkiye’yi en İYİ şekilde yönetmek için çok İYİ çalışmaları da hazır.

Türkiye’nin iyileşmesi için, kötü uygulamalara son verilmesi için, iyi günler yaşamamız için İYİ Parti Türkiye’nin dört bir yanında hırsla azimle çalışıyor.

İYİ Partinin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in miting söylemlerine, çok az da olsa çıktığı televizyon programlarındaki sözlerine bakın. Tek hedefi var İYİ bir Türkiye yaratmak.

Hakaret yok, nefret yok, kin yok ama sevgi var, kucaklama var, barış var, gelişmiş bir Türkiye özlemi var.

Bu noktada çok önemli bir durumu da söylemeliyim ki o da Millet İttifakı’dır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile iyi bile az olur çok İYİ ve uyumlu ilişkiler içinde Meral Akşener.

Türkiye’yi cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğu ile en İYİ şekilde yönetmeye talip olan Millet İttifakı hiç kuşku yok ki hedefe ulaşacak 24 Haziran’da çok İYİ bir sonuç alacaktır.

İYİ bir dip dalgasına hazır ol Türkiye iyi olacaksın…