Türkiye-İran ilişkilerindeki sıkıntısı büyüyor

Türkiye’den İran’a yöneltilen eleştiri ve uyarılara Tahran’dan verilen sert tepkiler dikkat çekerken ikili ilişkilerdeki sıkıntılar yaşanıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin’i çağırdı ve Büyükelçiye “Iran’ın en sert itirazı”nı iletti.
Son gelişmeyi yansıtan Fars haber ajansı, “Büyükelçi Tekin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahreyn’de İran hakkında sarf ettiği sözleri ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Münih güvenlik konferansında İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı” dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşme sırasında Büyükelçi Tekin’e “İran’ın en sert itirazının bildirildiği” belirtildi.