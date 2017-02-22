Türkiye ile barış içinde yaşamak daha iyi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye’nin NATO üyesi olarak NATO’nun terörle mücadele koalisyonunun kurulmasına katılması için inisiyatif sunabileceğini bildirdi.

Şoygu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinden bahsetmek gerekirse, onlar NATO’nun terörle mücadele koalisyonunun kurulmasına katılması için inisiyatif sunabilirdi” ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerine değinen Bakan, askeri ve teknik işbirliklerinde ciddi çalışmaların yürütüldüğünü ve bunun iki ülke yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti.

Şoygu, “Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü komşularınızı seçemezsiniz. Komşularla öyle ya da böyle birlikte yaşamak gerek, bu yüzden barış içinde yaşamak daha iyi. Bu yüzden ben bu konuda çok iyi perspektifler görüyorum” diye konuştu.

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