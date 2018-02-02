Atatürk’ü kaybettiğimizde yapılan kadar hayati önemi olan bir Kurultay başlıyor bugün…

Hatta belki de daha önemli…

Çünkü o zaman 15 yıllık bir Cumhuriyet Dönemi’nde yetişmiş kadrolar vardı… Fiilen Kurtuluş Savaşına bizzat katılan görmüş geçirmişler olduğu gibi, Cumhuriyet’in eğitim sisteminden geçmiş, pırıl pırıl gençler vardı…

Günümüzün Türkiye’sinde ise yıllar boyu bir karşı devrim için fırsat bekleyen Cumhuriyet düşmanları ve onların eliyle beyni yıkanmış bir cahiller sürüsü var…

Cumhuriyet’in kuruluş felsefelerinden biri olan “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi, üst düzey yetkililer tarafından “saçma sapan bir laf” olarak ilan edilmiş…

Kişisel çıkarlar, ülke çıkarlarının önüne geçmiş…

…Ve kişisel çıkarlar için gözünü kırpmadan her şeyi yapabilenler, giderek güçlenmiş…

Peygamberliğe özenen bir kör cahil, Devlet’i ele geçirmeye kalkmış ve yıllarca örümcek ağı gibi her yeri sarmış… Onun yapmaya çalıştığını anlayıp kullanmaya kalkan dış güçlerin emrine girmeye razı olmuş…

Buna dayanarak rakip olarak gördüğü siyasi güçle çatışmaya girişmiş ve bu amaçla içine girmeyi başardığı güvenlik ve yargı organlarını kullanmayı denemiş…

Başarısız olunca da, işi askeri bir darbe denemesine kadar götürmüş… Ama hiç hesapta olmayan bir biçimde bunun “yıkmaya çalıştığı siyasi gücün” işine yaradığını görüp şaşırmış…

Rahat yönetebilmek amacıyla kadrolaşmaya önem veren siyasi güç ise, tecrübesiz yandaşları doldurduğu Devlet mekanizmasını felç etmiş…

Özellikle diplomasinin inceliklerini bilen kadroların tasfiyesi yüzünden, Türkiye kendini bir anda Ortadoğu Bataklığı’nın içinde bulmuş…

Şu anda da, siyasi güç geleceğini hataları sonucunda “mecburen sürüklendiği bir savaşa” bağlamış durumda…

Önümüzde bizi bekleyen 3 seçim var… Bu gerçek, yapılan her işin “seçimleri garantiye almak için “ almak için yapıldığını düşündürüyor…

Karşılıklı olarak giderek sertleşen demeçler veriliyor ve kullanılan dilin seviyesi giderek düşüyor…

İşte bugün başlayacak olan CHP Kurultayı’nın bu kadar hayati bir önem kazanmasının başlıca nedenleri, bu sıraladıklarım ve yen olmadığı için sıralayamadıklarım…

Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP, bu Kurultay’ı başarıyla geçirirse kurtulan; başarısızlık halinde de kaybeden “Türkiye Cumhuriyeti” olacak..!