Türkiye Golf Turu heyecanı sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu’nun (TGF) faaliyet programında yer alan, ‘TGF Türkiye Golf Turu A Klasmanı’ müsabakaları tamamlandı. 10 Ayaktan oluşan turnuva, sezon boyu yapılan organizasyonlarla heyecanlı çekişmelere sahne oldu.

Düzenlenen golf turlarının sonunda TGF Türkiye Golf Turu A Klasmanı şampiyonu erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Jae Woo Shim, bayanlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü’nden Tuğçe Erden oldu. Kazananlara şampiyonluk kupalarını Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu verdi.

Türkiye Golf Federasyonu’nun TGF Türkiye Golf Turu A Klasmanı müsabakaları sezon boyu büyük ilgi topladı.Ocak’ta başlayan ve 10 ayaktan oluşan TGF Golf Turu A Klasmanı’nın son müsabakası Antalya Belek’te yapıldı. Kaya Palazzo Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen turnuvada Klassis Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Bolluca Golf Kulübü’nden 30 sporcu mücadele etti.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ” Sporcularımızın ligde göstermiş oldukları performanstan oldukça mutluyum. Aldıkları sonuçlar önümüzdeki yıllarda uluslararası platformda mücadele edebilmeleri açısından oldukça ümit verici ve tatminkar.

Çok dikkat çeken bir husus var, sporcularımız eksi skorlarla oyun kazanmaya başladılar. Bu da kulüplerimizin altyapılarından gelişen gençlerimizin golfü oldukça ciddiye aldıkları ve uluslararası müsabakalarda rakibimiz konumundaki ülkelerle mücadele edebilecek bir seviyeye geldiklerinin en net göstergesidir” dedi.

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