Türkiye, füze savunma sistemi için Rusya ile mutabık kaldı !

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin uzun dönemdir planladığı uzun menzilli hava savunma sistemi için Rusya’dan teklif alınması gündemde mi? Sayın Cumhurbaşkanının Putin’le son görüşmesinde bu konu da gündeme geldi mi?” sorusunu söyle yanıtladı, “Rusya’yla savunma sanayii anlamında iş birliği yapılması konusunda İstanbul’daki görüşmede de mutabık kalındı.

Bunun detayları şimdi ilgili birimlerimiz tarafından çalışılıyor. Hangi alanlarda ne tür bir işbirliği yapılacağı konusunu Savunma Sanayi Müsteşarlığımız mevkidaşı kuruluşla bu konuyu konuşuyor. Ama prensipte biz Türkiye olarak buna olumlu bakıyoruz. Çünkü daha önce de biliyorsunuz çok konu oldu bu, özellikle Çin’den savunma sistemi alınır mı-alınmaz mı tartışmaları bağlamında. Biz hep orada ilkesel olarak şunu söyledik: ‘Biz kendi ulusal çıkarlarımızı esas alarak bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak teklifi kim getiriyorsa onunla masaya oturup bunun anlaşmasını yapmaya hazırız.’

Bakın, Türkiye bu kadar terör hadiselerinin yaşandığı bir bölgede bulunan bir ülke. İç güvenlik tehditleri, dış güvenlik tehditleri devam ederken bizim güçlü bir füze savunma sistemine sahip olmamız kadar doğal bir şey olamaz. Bunu da hangi ortakla, hangi partner ülkeyle yapabilecek isek onunla yapma konusunda bir prensip kararımız var. Bunun belli objektif şartları var zaten, yani fiyatla ilgili, teslimle ilgili, ortak üretimle ilgili birtakım şartları var. Bunlar dediğim gibi çok açık, şeffaf, objektif şartlardır.

Bunları sağlayan ülke hangisiyse onunla bu konuda işbirliği yapmaya hazırız. Rus Devlet Başkanı Sayın Putin’le de Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’daki görüşmesinde bu konunun ana çerçevesini konuştular ve bu konuda mutabık kaldılar. Şimdi ilgili kurumlarımız konuyu takip edecekler. Somutlaştıkça o planla ilgili, görüşmelerle ilgili başlıklar somutlaştıkça onları da sizinle paylaşırız.”

“Sayın Putin’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret bağlamında 10 Ekim’de Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili önemli bir süreç yaşıyoruz. 24 Haziran’da mektup teatisiyle, Cumhurbaşkanımızın gönderdiği mektupla başlayan normalleşme süreci başladığından beri liderlerin üçüncü görüşmesiydi İstanbul’da gerçekleşen bu görüşme. Önce bildiğiniz gibi Saint Petersburg’da, daha sonra Çin’de Hangzhou’da G-20 Zirvesinde, ardından da 10 Ekim’de Pazartesi günü İstanbul’da görüşme gerçekleşti.”

Burada özellikle ikili ilişkilerin normalleşmesi, işte vize, birtakım tehditler, Türk ihracat mallarının Rusya’ya gönderilmesi, taşımacılık ve diğer konularla ilgili son engellerin de ortadan kaldırılması konusunda mutabık kalındı.

Tabii ziyaretin en önemli başlıklarından birisi de Türk Akımı anlaşmasının orada imzalanmasıydı. Bu, bölgenin enerji haritasını değiştirecek nitelikte çok önemli bir anlaşma bildiğiniz gibi. Hem bizim kendi ulusal enerji ihtiyaçlarımız açısından, hem de Avrupa’nın enerji ihtiyaçları açısından büyük önem arz ediyor. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını da tabi ki memnuniyetle karşılıyoruz. “

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