Türkiye ezgileri mest etti

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Anadolu’nun her bölgesinden türkülerin yer aldığı ‘Yedi Bölge Yedi Tavır Konseri’yle büyüledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Antalyalıları bir kez daha kendine hayran bıraktı. Türk Halk Müziği İcra Heyeti’nin gerçekleştirdiği ‘Yedi Bölge Yedi Tavır Konseri’nde seslendirilen birbirinden güzel eserler sanatseverleri adeta mest etti. THM İcra Heyeti’nin Şef Burhan Yacan yönetiminde gerçekleştirdiği konser, izleyenlere türkü dolu bir gece yaşattı.

İç Anadolu Bölgesi’nden Konya türküleriyle başlayan konserde, Doğu Anadolu’dan Erzincan, Erzurum, Akdeniz’den Antalya, Burdur, Muğla, Karadeniz’den Giresun, Trakya’dan Tekirdağ yöresine ait türküler seslendirildi. Konserde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ait türküleri ise İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM Bölüm Başkanı Nihat Akçer icra etti. Akçer, yorumlarıyla büyük beğeni topladı.

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