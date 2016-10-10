Türkiye et üretim liginde kürsüde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,kırmızı et üretiminin daha da artması için desteğin devam etmesi gerektiğini bildirerek, “destek verince çiftçimiz üretimde şahlanıyor. Ülkemiz et üretim liginde kürsüye çıktı. Türkiye, çiftçisi sayesinde, et üretimartışında Venezuela ve Endonezya’nın ardından üçüncü;kırmızı et üretiminde 11’inci ülke oldu” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, sığır, manda, koyun ve keçi eti üretiminde, 2010 yılında 859 bin ton üretimle 18’nci sırada yer alan Türkiye’nin, 2013 yılına kadar üretimini yüzde 42,2 artışla 1 milyon 221 bin tona, dünya üretimindeki payını ise yüzde 1,1’den yüzde 1,5’e çıkardığını belirtti.

Türkiye, kırmızı et üretiminde, bu dönemde, hayvancılıkta en ilerde yer alan Almanya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, İtalya’nın yanı sıra Güney Afrika ve Mısır’ı da geride bıraktığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Sığır, manda, koyun ve keçi eti üretimi bazında baktığımızda, ABD, 2013 yılında, 11 milyon 772 bin ton kırmızı et üretimiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 10 milyon 811 bin tonla Çin, 9 milyon 791 bin tonla Brezilya takip ediyor. Üç ülkenin dünya üretimi içindeki payı yüzde 40’ı buluyor. Bu ülkeleri oldukça geriden 3 milyon 323 bin tonla Hindistan, 3 milyon 4 bin tonla Avustralya, 2 milyon 881 bin tonla Arjantin, 2 milyon 105 bin tonla Pakistan izledi. 8’inci sırayı 1 milyon 904 bin tonla Meksika, 9’uncu sırayı 1 milyon 823 bin tonla Rusya, 10’uncu sırayı 1 milyon 524 bin tonla Fransa alırken, Türkiye 1 milyon 221 bin tonla 11’inci oldu. Türkiye’yi 1 milyon 142 bin tonla Almanya, 1 milyon 136 bin tonla İngiltere, 1 milyon 73 bin tonla Kanada, 1 milyon 30 bin tonla Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 milyon 15 bin tonla Yeni Zelanda izledi.”

-ABD’nin payı yüzde 14,5, Çin’inki yüzde 13,3, Brezilya’nınki yüzde 12,1-

Sığır, manda, koyun ve keçi etinde dünya üretiminin yüzde 14,5’ini ABD, yüzde 13,3’ünü Çin, yüzde 12,1’ini Brezilya’nın toplam üretimdeki payının yüzde 40’a dayandığına dikkati çeken Bayraktar, “Hindistan’ın payı yüzde 4,1, Avustralya’nınki yüzde 3,7, Arjantin’inki yüzde 3,6, Pakistan’ınki yüzde 2,6, Meksika’nınki yüzde 2,4, Rusya’nınki yüzde 2,3, Fransa’nınki yüzde 1,9, Türkiye’ninki yüzde 1,5 düzeyinde. Almanya ve İngiltere’nin payı yüzde 1,4, Kanada, Güney Afrika ve Yeni Zelanda’nın yüzde 1,3 payı var” dedi.

-Üretim artışında birinci Venezuela, ikinci Endonezya, üçüncü Türkiye-

Dünya sığır, manda, koyun ve keçi eti üretiminde ilk 40’da yer alan ülkeler içinde 2010-2013 döneminde üretimini en fazla artıran ülkenin yüzde 83,8 ile Venezuela olduğunu, bu ülkeyi yüzde 63,6 artışla Endonezya’nın izlediğini, Türkiye’nin yüzde 42,2 artışla üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye’nin üretiminin bu dönemde, 362 bin ton artmasının fevkalade önemli olduğunu bildiren Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“40 ülke içinde sadece 523 bin tonla Avustralya ve 402 bin tonla ABD’de bundan fazla üretim miktarı artışı var. Türkiye’nin üretimini büyük ölçüde artırması fevkalade önemlidir; üstelik, Kanada’da 475, Fransa’da 391, Almanya’da 244, Meksika’da 191, İrlanda’da 120, Uruguay’da 112, Yeni Zelanda’da 95, Etiyopya’da 88, Polonya’da 86, Rusya’da 82, İngiltere’de 48, İtalya’da 42, Kazakistan’da 10, Kenya’da 43, Vietnam’da 3, Ukrayna’da 2 bin ton üretim düşüşü olmuşken…

-Dünyadaki artışın üçte biri Türkiye kaynaklı-

2010 yılında 79 milyon 995 bin olan dünya üretimi, 1 milyon 22 bin ton artışla 81 milyon 17 bin tona çıktı. Üretim artışının üçte birinden fazlası yüzde 35,4’ü Türkiye’deki üretim artışından kaynaklandı. Bütün bunlar, Türk çiftçisinin, üretimden kaçınmadığını, destek verildiğinde, olağanüstü bir hızla üretimini artırdığının bir göstergesidir.”

Türkiye’nin toplam sığır ve koyun eti tüketiminin 13,1 kilogram olduğunu, bu rakamın Arjantin’de 42,8 kilograma kadar çıktığını vurgulayan Bayraktar, “sığır ve koyun eti tüketimi Uruguay’da 38, Yeni Zelanda’da 32,8, Avustralya’da 31,9, Brezilya’da 30,4, ABD’de 25,3, Kanada’da 20,6, Rusya’da 15,2 kilogramı buluyor. 27 üyeli Avrupa Birliği’nin ortalama sığır ve koyun eti tüketimi 12,6 kilogram ile Türkiye’nin altında kalmaktadır” dedi.

-“Üretim artışı üreticimizin başarısıdır”-

Verilen ülke içi teşviklerle birlikte üretimde sürekli artış olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Üretimin sürekli artıyor olması üreticimizin başarısıdır. Piyasada istikrarın sağlanması ve devam ettirebilmesi için ithalattan kolay para kazanmak isteyenlerin piyasayı tedirgin edici ithalat söylemlerini bırakmaları gerekir. Üreticimiz, devletin vereceği desteklerle ve gümrük vergilerindeki koruyucu önlemlerle birlikte halkımızın et ihtiyacını rahatça karşılayabilir. Üretim artışı da bunu desteklemektedir.

-“Üretimde sorun yok. Destek sürerse ithalat gündemimizden çıkar”-

Üretimde sorun yok. Önümüzdeki yıllarda destek sürürse, kırmızı et üretimi 1,5 milyon tona ulaşır; üretimde Fransa seviyesi yakalanır, ithalat gündemimizden çıkar. Türkiye’nin kendi ihtiyacı olan kırmızı eti kendisinin üretmesinden başka yol yok, ithalatla bu ülke beslenemez; aksini iddia eden art niyetlidir. İthalat artık ülke gündeminden çıkarılmalıdır. Ne kadar çok ‘ithalat’ söylemini dillendirir ve sıcak gündemde tutarsanız, üreticiyi o kadar tedirgin eder, yatırımı ve geleceğe yönelik planlamaları riske atarsınız. Üretici üretime devam etmek, geleceğe güvenle bakmak istiyor. İthalat söylemlerini sürekli gündem tutarak bunu sağlamak mümkün değildir.”

-“Avustralya’nın kırmızı et ihracat geliri 9 milyar doları geçiyor”-

Kırmızı etin büyük bir dış ticaret potansiyeli de yarattığını bildiren Bayraktar, sadece sığır eti olarak 7 milyar dolarlık ihracat yapan Avustralya’nın 2,1 milyar dolarlık koyun eti ihracatı da dahil edildiğinde toplam ihracatının 9 milyar doları geçtiğine dikkati çekti.

Bayraktar, şunları kaydetti:

“Sadece sığır eti ihracatı olarak Avustralya 7, ABD 5,2, Brezilya 4,7, Hollanda 2,5, Yeni Zelanda 2,3, İrlanda 1,9, Kanada ve Almanya 1,5, Uruguay 1,4, Polonya 1,3, Paraguay 1,1, Fransa 1, Arjantin 0,9 milyar dolar ihracat yapıyor. Ayrıca Yeni Zelanda 2,15, Avustralya 2,1 milyar dolarlık koyun eti satıyorlar. Türkiye, kırmızı et üretimini artırarak özellikle küçükbaş hayvancılıkta bir ihracat ülkesi olabilir. Bunun için potansiyel var. En azından 1 milyar dolarlık küçükbaş hayvan eti rahatlıkla satabilir.”

-“Fiyat, besi hayvanı ve yem maliyetlerine bağlı”-

Ette fiyatların düşmesinin besi hayvanı ve yem maliyetlerine bağlı olduğunu belirten Bayraktar, “üreticimizin maliyeti belli… Üretici maliyetinin yüzde 85-90’ını oluşturan besi hayvanı ve yem fiyatları düşerse, karkas et fiyatları da ucuzlar. Ülke içi üretim teşvikleri devam etmeli, ette üretim artışının sürmesi için gereken her şey yapılmalıdır” dedi.

En fazla sığır, manda, koyun ve keçi eti üreten 40 ülkenin 2010 ve 2013 yılı üretim rakamları, üretimdeki miktar ve yüzde değişimi, dünya üretimindeki payları şöyle:

2010 2013 2010 2013 Toplam Toplam Toplam Toplam Kırmızı Et Kırmızı Et Kırmızı Et Kırmızı Et Üretimi Üretimi Değişim Değişim Üretim Payı Üretim Payı (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) 1 ABD 11.370 11.772 402 3,5 14,2 14,5 2 Çin 10.519 10.811 292 2,8 13,2 13,3 3 Brezilya 9.437 9.791 354 3,7 11,8 12,1 4 Hindistan 3.319 3.323 5 0,1 4,1 4,1 5 Avustralya 2.481 3.004 523 21,1 3,1 3,7 6 Arjantin 2.679 2.881 202 7,5 3,3 3,6 7 Pakistan 1.932 2.105 173 9,0 2,4 2,6 8 Meksika 2.096 1.904 -191 -9,1 2,6 2,4 9 Rusya 1.905 1.823 -82 -4,3 2,4 2,3 10 Fransa 1.915 1.524 -391 -20,4 2,4 1,9 11 Türkiye 859 1.221 362 42,2 1,1 1,5 12 Almanya 1.386 1.142 -244 -17,6 1,7 1,4 13 İngiltere 1.184 1.136 -48 -4,0 1,5 1,4 14 Kanada 1.547 1.073 -475 -30,7 1,9 1,3 15 Güney Afrika 986 1.030 44 4,4 1,2 1,3 16 Yeni Zelanda 1.110 1.015 -95 -8,6 1,4 1,3 17 Mısır 902 993 91 10,1 1,1 1,2 18 Özbekistan 765 936 171 22,4 1,0 1,2 19 İtalya 931 889 -42 -4,5 1,2 1,1 20 Nijerya 713 875 162 22,6 0,9 1,1 21 Kolombiya 783 859 76 9,7 1,0 1,1 22 Sudan 836 839 3 0,3 1,0 1,0 23 İspanya 615 708 93 15,2 0,8 0,9 24 Endonezya 427 699 272 63,6 0,5 0,9 25 İrlanda 695 575 -120 -17,2 0,9 0,7 26 Kazakistan 549 540 -10 -1,7 0,7 0,7 27 Uruguay 647 535 -112 -17,4 0,8 0,7 28 Venezuela 287 528 241 83,8 0,4 0,7 29 İran 481 524 43 9,0 0,6 0,6 30 Kenya 552 509 -43 -7,8 0,7 0,6 31 Japonya 508 508 0 0,0 0,6 0,6 32 Etiyopya 591 502 -88 -15,0 0,7 0,6 33 Ukrayna 449 447 -2 -0,5 0,6 0,6 34 Cezayir 341 438 98 28,7 0,4 0,5 35 Bangladeş 390 409 19 4,8 0,5 0,5 36 Fas 350 398 48 13,8 0,4 0,5 37 Hollanda 282 388 106 37,6 0,4 0,5 38 Vietnam 391 387 -3 -0,9 0,5 0,5 39 Polonya 473 387 -86 -18,1 0,6 0,5 40 Paraguay 346 378 31 9,1 0,4 0,5 Dünya 79.995 81.017 1.022 1,3 100,0 100,0

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