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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi, dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti. Türkiye’de yatırım yapmak, Türkiye ile ticaret yapmak şimdi eskisine göre çok daha avantajlı hale gelmiştir” dedi.

KONYA (AA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ekonomisi dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti.” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Dedeman Otel’de düzenlenen İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odası’nın (ICCIA) 24. Yönetim Kurulu açılış toplantısında, 16,5 trilyon dolarlık İslam ekonomilerinin özel sektör temsilcilerine, Konya’nın potansiyelini göstermek istediklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin dünyanın görebileceği en zor stres testinden başarıyla çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de son bir sene içerisinde arka arkaya iki seçim sürecinin yaşandığını, 3 milyon Suriyeli mültecinin ağırlandığını, onların çocuklarının eğitimleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

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Hisarcıklıoğlu, PKK ve DAEŞ terör örgütleri ile mücadele kapsamında büyük askeri operasyonlar yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bütün bunların üstüne 15 Temmuz’da da hain bir darbe girişimi yaşadık. Borsamız yükselmeye devam etti, ediyor. Hem Merkez Bankamızın, hem ticari bankalarımızın faizleri de düşmeye devam etti. Ticari faaliyetlerde ve yatırımlarda hiçbir daralma olmadı. Tam tersine yabancı yatırımcılar Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara aynı hızla devam edeceklerini açıkladılar. Özel sektörün önünü açan reformları hızlandırdık. Türkiye ekonomisi belki de dünyanın en güçlü ekonomilerden biri olduğunu bir kez daha ispat etti.”

Ekonomide güçlenme devam edecek

Hisarcıklıoğlu, ekonomide güçlenmenin artarak devam edeceğini dile getirdi. “Allah’ın izniyle bir “şer”den, ‘hayır’ çıkarmayı başardık” diyen Hisarcıklıoğlu, “Milletimiz birbirine kenetlendi. Ülkemizdeki siyasiler arasında da uyum, uzlaşma ve birliktelik var. Bu uyumlu çalışmalar her reformun daha iyi, daha hızlı hayata geçmesini sağlıyor. Yine bu süreçte Rusya ile ilişkilerimizin düzelmesi de önemli bir adım olacak. Türkiye’de yatırım yapmak, Türkiye ile ticaret yapmak şimdi eskisine göre çok daha avantajlı hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 1,5 milyar Müslümanla dünya nüfusunun, yüzde 23’üne sahip olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Üstelik dünyanın en genç, en dinamik nüfusu da İslam ülkelerinde. Yani yüce Allah verdikçe vermiş. Peki biz bu nimetlerin hakkını verebiliyor muyuz? Ne yazık ki hayır. Bütün bu imkanlara rağmen dünya zenginliğinden aldığımız pay sadece yüzde 12. Tek başına ABD dünya zenginliğinin yüzde 19’una, Çin ise yüzde 13’üne sahip. 57 İslam ülkesinin toplamı bu rakama ulaşamıyor. Daha vahimi, dünyanın en az gelişmiş 48 ülkesinin 21’i maalesef İslam ülkeleri. İslam ülkeleri arasındaki gelir farklılığı da çok büyük. En zengin İslam İşbirliği Örgütü üyesiyle en fakirinin kişi başı milli geliri arasında 100 kattan fazla fark var. Sizlere soruyorum. Avrupa coğrafyasında ülkelerde böyle bir fark görebilir misiniz? Göremezsiniz, çünkü birbirlerini destekliyorlar. Çok açık söylüyorum, Allah bunun hesabını bizlere soracak. Bu tabloyu değiştirmenin tek bir yolu var. Her zaman ifade ediyorum; ‘huzur-ticaret-zenginlik’ Avrupa ülkeleri ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleri ile yapıyor. Doğu Asya ülkeleri ticaretlerinin yüzde 50’sini, ABD yüzde 30’unu komşuları ile yapıyor. Üstelik batılı ülkeler bununla da yetinmiyor. Daha fazla zenginleşmek için yeni işbirliği mekanizmaları kuruluyor” dedi.

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