Anadolu Yarımadası’nın, kaynamakta olan bir Ortadoğu’nun sınırında yer alması, ülkemizi birinci derece bir risk alanı haline getirmiş durumda… Suriye’de başlayan ve hala devam eden bir savaş var… Onun iki tarafında da; “demokrasi götürme bahanesiyle” işgal edildiği için hala kendine gelememiş bir Irak ve her an bir İsrail saldırısına uğrayabilecek olan bir Lübnan var…

…Ve sınır komşumuz olan bir İran’la, birbirini bile sevmeyen ufak tefek Arap ülkelileri…

Kendini Arap dünyasının lideri olarak gören Suudi Arabistan’ı da unutmamak gerek bu ardada…

Bunlar yetmezmiş gibi; başta ABD ve Rusya olmak üzere, yığınla Batı Avrupalı ülke de bölgeye el atmış… Kimisi askeri güçlerle, kimisi de sızdırılmış ajanlarla pastadan pay kapmaya uğraşıyor…

Ya binlerce yıllık “vaat edilmiş topraklar” hayalinin peşinde koşan İsrail’e ne demeli…

İnsanin aklanı takılan ilk soru, “Türkiye nasıl oldu da Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana bulaşamaya özen gösterdiği Ortadoğu’ya balıklama daldı?” oluyor…

“Neden dış politika konusunda hiçbir deneyimi olanlara bırakıldı bu işler?” sorusu da hemen peşinden geliyor…

İlk hata Büyük Ortadoğu Projesi’nin cazibesine(!) kapılmış olmaktı… İkinci hata “Çözüm süreci” oldu… Üçüncü hata Suudi Arabistan başka olmak üzere, tüm Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulduğunu” sanmaktı…

Bu arada Dışişleri kadrosunun “deneyimli olanları eleyip, yerlerine hiç bilmeyenlerin alınması” biçiminde değiştirilmesini unutmamak gerek…

Bu kadar çok ve büyük hatanın üst üste gelmesi, Türkiye’yi bugünkü konumuna getirdi…

Şu anda ve koşulların zorlamasıyla mecburen Ortadoğu’da savaşa girmiş durumdayız… Hem Rusya’dan hem ABD’den hala yardım bekliyor ve kendimizi yeni hatalar yapmaya hazır hale getiriyoruz…

Seçim atmosferinin sıcaklığını üstünde hisseden iktidar, içe yönelik mesajlarının nasıl yorumlanabileceğini bile düşünmüyor… Osmanlı Tokadı tehdidine gülüp geçtiklerini bile görmüyoruz…

Başımız Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’la de belada… Yunan Cumhurbaşkanı’nın tehditlerine, Erdoğan’ın “masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek buraları terk ettiklerini çok iyi öğrensinler” diye cevap vermesi, dış dünyada nasıl yorumlanıyor acaba..?

Ya da aynı gün “NATO sesimizi duymuyor” diye yakınmasını nasıl karşılayacaklar..?

Dilerim Erdoğan fetvalar konusunda gösterdiği tepkiyi “dış politikayı belirleyenler” konusunda da gösterir ve yeni kandırılmalara muhatap olmayız…

Yoksa bir zamanlar Türkiye’nin dış politikasına tekeline almış bir bakanın öngördüğü “değerli yalnızlık” kaderimiz olacak…

Ama “avlanmayı bilmediği için aç kalmaya mahkûm olan erkek bir aslanın, sonunda çakallara yem olduğunu” da unutmamak gerek..!