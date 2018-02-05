İstanbul’da düzenlenen, Türkcell Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası iki günlük mücadelenin ardından sona erdi.

17 Şubat’ta yine İstanbul’un ev sahipliği yapacağı, Balkan Salon Şampiyonası kadrosunun belirlenmesi açısından önem taşıyan şampiyona, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirildi. İki gün süren şampiyonada Demet Parlak’tan sırıkla atlama rekoru çıkarken, 4 de şampiyon rekoru yenilendi.

İkinci günde 400 metre finalleri yapılırken, elemede en iyi dereceleri koşan Yavuz Can ve Emel Şanlı birinciliği elde ettiler. Yüksek atlama kadınlarda 1.81’lik en iyisini Miray Akbulut şampiyon olurken, sırıkla atlamada 5.10’luk dereceyle Ümit Sungur üst üste 4. kez büyükler salon şampiyonu oldu.

60 metre engelli erkeklerde Batuhan Buğra Eruygun, beş yıl sonra yeniden şampiyon olurken, Mustafa Güneş’i saniyenin binde beşi gibi minik bir farkla geçip birinciliği aldı. İki atletin de 8.03 koştuğu yarışta sonuncu bindelikler (8.023’e 8.028) söyledi. Kadınlar 60 metrede ise bu dalın yeni yeteneği Şevval Ayaz, 8.44’lük derecesiyle şampiyona rekorunu yeniledi.

Şampiyonada Demet Parlak ve Şevval Ayaz dışında, 60 metre seçmede 6.74 koşan Emre Zafer Barnes, üç adımda da 16.33 atlayan Necati Er Türkiye Salon Şampiyonası rekoru kırdılar. Ayrıca Batuhan Buğra Eruygun, Mustafa Güneş ve Ümit Sungur, kendilerine ait şampiyona rekoru derecelerini tekrar ettiler.