Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Dünya Boks Birliği (AIBA) Başkanı Ching-Kuo Wu tarafından oluşturulan AIBA Yönetim Kurulu Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, geçtiğimiz günlerde Başkan Wu’nun bilgisi ve onayı dışında AIBA’nın kurumsal ve operasyonel faaliyetlerini kısıtlama amacıyla Geçici Yönetim Kurulu oluşturulduğunu hatırlatarak, bu sürecin İsviçre Mahkemesi tarafından 22 Eylül’de resmi olarak durdurulduğuna dikkati çekti.

Mahkemenin bu kararının ardından mevcut Başkan Wu’nun İcra Kurulu adı altında geçici bir komite kurduğunu ifade eden Başkan Gözgeç, şöyle devam etti: “Bu kurul önümüzdeki seçim dönemine kadar dünya boksuna ilişkin tüm önemli kararları almakla yetkilendirildi. Dünya genelinde Başkan Wu ve sınırlı sayıda üyeden oluşan bu kurulda benim seçildiğim bilgisi de bizzat Başkan Wu tarafından şahsıma ve federasyonumuza bildirildi. Hem dünya hem de ülkemiz boksu için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kurul olarak önceliğimiz AIBA’nın içine düştüğü bu yönetimsel krizi bir an önce sona erdirmek ve tamamen boks için işleyen bir kurum haline getirmek.”