Sırbistan’da yapılan 18. Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda Türkiye, takım şampiyonluğunu büyük puan farkıyla kazanırken, toplamda dokuz madalya elde etti.

Türkiye, Sırbistan’ın Zrenjanin kentindeki organizasyonda tarihinde en fazla madalya aldığı Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nı geçirirken, takım halinde de kürsünün zirvesine çıktı. Türk yürüyüşçüler, şampiyonada üç altın, dört gümüş, iki de bronz madalya ile toplamda dokuz kez kürsüye çıktılar. Dokuz ülkenin katıldığı şampiyonada U18, U20 ve büyüklerde ikişer yürüyüşçünün performans toplamıyla oluşan takım kupasını 11.365 puanla kazanırken, ikinci sıradaki Romanya 8130, üçüncü Bulgaristan ise 6676 puan topladı. Türkiye, böylece 2016’dan sonra bir kez daha takım şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonadaki yarışmalarda üç Türk yürüyüşçü Balkan şampiyonu oldu. 10 km U18 erkeklerde Özgür Topsakal, 10 km U20 kadınlarda Ayşe Tekdal, 5 km U18 kızlarda ise Evin Demir şampiyonluk ipini göğüsleyen isimler oldular. Büyük kadınlarda Semiha Özdemir 20 km’lik mücadeleyi 1:42:o2’lik derecesiyle tamamlarken, büyük erkeklerde ise Serkan Doğan ise Serkan doğan 1:27:05 ile bronz madalya kazandı.