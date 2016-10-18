Türkiye, 2,7 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2,7 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyledi.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı, Suriye’de yaklaşık 6 yıldır devam eden ihtilafın sona ermesi için Türkiye’nin bugüne kadar her türlü çabaya destek verdiğini belirterek, “Bu ihtilafın siyasi bir çözümle sona erdirilmesi ertesinde, Türkiye gerek siyasi gerek toplumsal köprülerin yeniden tesis edilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapacaktır” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin halihazırda 2,7 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Suriyelilere yönelik açık kapı ve sınırda geri göndermeme politikası uygulanmaya devam edilmektedir” dedi.