Türkçe öğrenen Suriyelilere sertifika

GAZİANTEP Ticaret Odası tarafından Suriyeli işadamlarına yönelik düzenlenen ‘İş Türkçesi’ eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

Sertifika töreninde konuşan Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Settar Konukoğlu, eğitimle hedeflerinin ticaretteki iletişim sorununu aşmak olduğunu belirterek, Suriyeli işadamlarına yönelik eğitimlerin mevcut ticaret kanunlar ve iş kurmada prosedürlerini içeren eğitimlerle devam edeceğini söyledi.

Resmi rakamlara göre Gaziantep’in 358 bin Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ifade eden Konukoğlu, oda olarak Suriyelileri ilgilendiren birçok konu üzerinde detaylı çalışma yaptıklarını ve Suriyeli işadamlarını ekonomik faaliyetlerinde doğru yönlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“Suriyelilere ilişkin 2014 yılında hazırladığımız ‘Gaziantep Ortak Akıl Raporu’nu ilgili kurum ve kuruluşlarla da paylaştık. Raporumuzda Suriyeli çalışanların kayıt altına alınması gerektiğini belirttik. Yapılan çalışmalar sonucunda Hükümetimiz, Suriyelilerin iş gücü piyasasına katılmasını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirdi. Suriyeliler aynı zamanda iş hayatına atılarak şirketler de kurdu, kurmaya da devam ediyor. Odamıza kayıtlı Suriyeli firma sayısı savaş öncesi 15 iken, bugün 910 üyemiz var. Gıda başta olmak üzere farklı sektörlere yoğunlaşan Suriyeli firma sayımız her geçen gün artmaktadır. Odamızda yaşanan bu gelişme üzerine yaklaşık 9 ay önce Suriye Masası kurulması yönünde karar aldık. Suriye Masamız, oda ile Suriyeli firmalar arasında bir anlamda köprü görevi görüyor. Karşılaşılan problemlerin çözümü, bilgilendirme, yönlendirme gibi alanlarda faaliyet gösteren bu birimimiz aynı zamanda çeşitli projeler de geliştiriyor.”

‘İş Türkçesi’ eğitimleriyle ticaretteki iletişim sorununu aşmayı hedeflediklerini ifade eden Konukoğlu, iş hayatında mevcut olan kanunlar ve iş kurmada önemli olan hususları içeren eğitimleri de gelecek hafta içerisinde başlatacaklarını dile getirdi. Bu eğitimleri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu işbirliğiyle yaptıklarını anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“İş hayatına atılarak Gaziantep’e yatırım yapan Suriyelilerin en büyük talebi Türkçe öğrenmekti. Bu kapsamda gelen talepleri değerlendirdik ve Suriyeli üyelerimize Odamızda ‘İş Türkçesi’ eğitimi başlatarak 1’nci kurunu başarıyla tamamladık. 88 saat süren Türkçe eğitimiyle Suriyeli işadamlarının Türkiye’de daha rahat ticari faaliyetlerde bulunabilmelerini, günlük hayata daha çabuk adapte olmalarını hedefledik. Gördüğüm kadarıyla bu kurs hedefine ulaşma anlamında önemli bir yol almış. Nitekim bu sonucun ardından hali hazırda 2’nci etap eğitimlerimizi de başlatmış bulunuyoruz. 3 Ağustos’ta başlayıp 24 Ekim’de tamamlanan kursumuzda Türkçe öğrenen 52 Suriyeli kursiyerlerimize sertifika verdik. İlk kurun ardından 21 Kasım’da başlayan kursumuza da 60 kursiyer katıldı. Şimdi onlar da Türkçe öğreniyor. 3 Şubat 2017’ye kadar devam edecek kursun ardından ikinci kura katılanlara da sertifikalarını vereceğiz. Yeni bir dil öğrenen ve kurslarımızı başarı ile takip eden kursiyerlerimizi yürekten tebrik ediyorum.”

Kursiyerler adına konuşan İbrahim Ways da ülkesinde yaşananlara çok üzgün olduğunu belirtti. Suriye’de devam eden savaşın en kısa zamanda bitmesini ümit eden Ways, “Savaş bittiği gün ülkemize döneceğiz ama Türk halkını asla unutmayacağız” dedi ve kendilerine verdiği destek dolayısıyla oda yönetimine teşekkür etti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...