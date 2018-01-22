Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden Çarpıcı Açıklamalar

12018’de Hayvan Hastalıkları Artabilir
Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet 2018 yılında hayvan hastalıklarıyla ilgili ciddi problemlerin yaşanabileceğini söyledi. Gözet veterinerlerin aşılama işleminden sonra aldığı ücretin 1 kuruşa düşürülmesinin mesleği bir kuruşluk hale getirdiğinide sözlerine ekledi.
Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet ile veteriner hekimlerin sorunlarını, sokak hayvanlarını ve Türkiye’de hayvancılığın durumunu konuştuk. Gözet veteriner hekimlerin durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sizi tanıyabilir miyiz?
Talat Gözet: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2016 yılına kadar çeşitli kademelerde veteriner hekimlik görevimi sürdürdüm, bir yıl önce emekli oldum. Şu an 3’üncü dönem Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyorum.
Türk Veteriner Hekimler Birliği’ni tanıyabilir miyiz?
Gözet: Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre teşekkül etmiş, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.
Veteriner Hekimlerin en büyük problemleri nelerdir?
Gözet: Özellikle kamuda çalışan veteriner hekimlerin Osmanlı’dan beri gelen hayvan hastalıklarıyla mücadelede bir gelenekleri vardır. Bir hayvanı aşılamak, bir çocuğu aşılamak gibi değildir, çocuk aşı yaptırmak için sağlık ocağına gider aşısını vurulur. Ancak veteriner hekimler tek tek evleri dolaşarak hayvanları aşılamak zorundadır. Kanunda da bunun için aşılama ücretleri vardır. Bir teşvik olsun diye çok düşük miktarlarda hekimlere ücret ödenir. Bu ücretler 2017 başında küçükbaşlarda 25 kuruş, büyükbaşlarda da 75 kuruştu.
Sayın bakanımız bunu kaldırdı. Dedi ki ben bunu vatandaştan almayacağım her şey bedava bunu da devlet ödeyecek. Kanun diyor ki bunun bedelini üretici öder ama bedelini bakanlık belirler. Bakanlık bu ücreti pas geçebilmek için geçen yıl ücretin 75 kuruş olmasına rağmen bu yıl bir onayla 1 kuruşa indirdi. Sayın bakanla defalarca konuştuk. Bunun yerine somut adımlar atılsın istedik, bu ücret nasıl ödenecek merak ettik, şu an bu ücretin nasıl ödeneceği konusu muallakta.
Taşrada veteriner hekimler köye gidiyor, aşı yapıyor para alıyor. Aldığı para kendi el emeğinin parası değil devletin satın almış olduğu bir aşının parasını döner sermayeden tahsil edip, köylüden aldığı parayla döner sermayeye geri yatırıyor.
Şimdi üretici diyor ki bakan bedava dedi siz niye para istiyorsunuz? Doğuda bir kaç ilde üreticiler ve veteriner hekimler arasında ciddi problemler yaşanmaya başladı. Sayın bakanımıza bu durumu somutlaştırmaları gerektiğini defalarca söyledik.
Bu sorun nelere yol açabilir?
Gözet: Aşılama kampanyaları Mart ayı içerisinde başlayacak o zamana kadar bu durum somutlaştırılmadığı takdirde 2018 yılında hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi riskler yaşanır.
Oradaki veteriner hekimler ve teknisyenler mesaiye uymadan sabah erken saatlerde köylere gider, köylü işlerine dağılmadan önce hayvanlarını aşılar ve geri döner. Haftasonu programı yapar, haftasonlarıda gider. Yani bir özveriyle hemde üç beş kuruş teşvik parası alarak bu işi yüz yıldır böyle devam ettirirken sayın bakanımız bundan sonra üreticiden para almayacaksınız dedi. Tamam para alınmayacak ama yerine nasıl bir düzen getirilecek havada bıraktı.
Özlük hakları da iyileşmedi, parayı ben karşılayacağım dedi nereden, nasıl karşılanacak bunuda somutlaştırmadı.
Bugüne kadar Tarım Bakanlığı’nda çalışan 7 bin- 8 bin veteriner hekim ve 10 bin- 11 bin serbest veteriner hekimin mücadelesi sonucu hem sığır vebası hem şap gibi diğer hastalıklarda son 2-3 yıldır ciddi azalma söz konusuyken şimdi veteriner hekimler özveriyle çalışmayacak. Sabah mesai saatinde işe gelecek, görev kağıdı imzalanacak görevine gidecek.
Veterinerler neden özveri göstermeyecek?
Gözet: Veteriner hekimler artık bir fedakarlık göstermeyecek çünkü meslek 1 kuruşluk meslek haline getirildi. Konu maddiyat değil, mesleği manevi anlamda yıktılar.
Bugün bir aile hekimi 12 -13 bin lira maaş alırken bir veteriner hekim 4 bin – 4 bin beş yüz lira maaş alıyor. Üstelik aile hekimleri bir odada konfor içinde hizmet verirken, veteriner hekimler kırsalda soğukta yağmurda, karda, çamurda bir ahırın içinde hizmet veriyor. Bunu düzenleyemediğiniz takdirde 2018 yılı umarım olmaz ama hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi riskler oluşturacak.
Bugün şap hastalığı dediğimiz hastalık tedbir alınmazsa üretimde düşüşlere neden olabilecek bir hastalık. Yüz hayvan olan besi işletmesinden kargas başı 270 kilogram et üretirsiniz. Bu işletmeye bir şap hastalığı geldiği zaman et üretemezsiniz. Bunun yanında tedavi için harcayacağınız parada ayrıca zarara uğratır.
Tarım Bakanı bu aşılama ücretlerinin nasıl somutlaştırılacağını bir an önce belirtmelidir. Sayın bakanımız konuyada yabancı. Üretici bir hayvanını mezbahaya sattığı zaman Türkiye ortalamasında 270 kilogram et üretiyordu. 6 ay önce kilosunu 25-26 liraya satıyordu, 6 aydır üretim maliyetleri artmış olmasına rağmen şu anda kilosunu 23-24 liraya satabiliyor. Yani bir kiloda 2 lira bir zararı var, bir hayvanda 540 lira zarar. Sayın bakanın o bedava bu bedava dediği rakamları topluyoruz yılda 2 kez aşı yapılıyor sayın bakanın bedava dediği tutar yılda hayvan başına 1 buçuk lira.
Ücretin kaldırılmasından sonra yeni bir sistem getirildi mi?
Gözet: Sayın bakan siyaset yapıyor, o bedava, bu bedava, camekanın arkasında çamurda bedava dedi ve sistemi yıktı. Yerinede bir sistem idame ettiremedi. Eski sistemde bende sahada çalıştığım için biliyorum üreticiyle hiç bir sıkıntı yaşamazdık. Köylere gidilir aşılar yapılır, ücretler alınır karşılığında makbuzlar kesilir çay, çorba içilir sonrada köyden ayrılınırdı. Ayrıca hayvanlar bir yere taşınırken kayıt altınada alınmış olunurdu.
Kanun ücret, üreticiden alınır diyor. Eğer siz bu ücreti kamu bütçesinden karşılayacaksanız kanun değiştirmeniz gerekiyor. Kanun değişmedi o yüzden 1 kuruşa indirdiler. Bunun karşılığını nereden ödeyeceksiniz? Özlük haklarından, özlük haklarını kim veriyor Maliye Bakanlığı, seçim sürecine girdiğimiz şu dönemde Maliye Bakanlığı hiç bir meslek grubuna ekstra bir zam yapmaz, yapamaz. Teşviklerden öderim diyor, bakanlar kurulu kararı diyor ki hiç bir kamu kurumu görevlisine teşvik ödenmez.
Bu zamana kadar düzen nasıl yürüyordu?
Gözet: Özellikle Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda bir takım işler kurum kültürüyle yürür. Yazılı kurallar değildir. Eğer yıllardan gelen bir düzeni yok ederseniz o kurumun kültürünü yok edersiniz. Bir veteriner hekimin kırsalda köye gittiğinde kimle muhatap olacağı yazılı değildir. Veteriner köye gittiğinde imam caminin anahtarını ona verir hekim caminin hoparlöründen anons yapar bu tarz konular yazılı talimatlar değildir oluşmuş bir kültürdür.
Sistem böyle bir şekle bürünmüştür. Örneğin köyde öğlen olmuştur veterinerin nerede yemek yiyeceği bile bellidir. Bunlar kır kültürü, köy kültürü, kurum kültürüdür. Bu kültürü yok etmeye kalkarsanız ondan sonra başlarsınız üreticiyle veteriner hekimi birbirine düşürmeye.
Bu aşıyı il sermayesi özel sektörden alıyor, kamunun da ürettiği bir aşı değil. Veteriner hekim diyor ki 100 tane koyununuzu aşıladık aşı ücreti 100 TL. Aşılama ücretide değil aşı ücreti. Veteriner hekim o ücreti alacak getirip döner sermayeye yatıracak.
Sistem bozulduğunda bir takım düzeni yeniden kurmak yılları alır. Bir dönem her şey bedavaydı o zaman israf çok fazla oluyor. Mesela şap aşısının bir üretim maliyeti vardır. Bunu bedavaya dağıtıyorsunuz. Bir teknisyen alıyor bir şişesi 60 hayvanlıktır bir tane hayvana açıyor 59 hayvanlık kısmı atılıyor. Biz de dedik ki dozuna 5 kuruş 10 kuruş gibi bir rakam koyalım ki değeri bilinsin. Ücret koyulduktan sonra teknisyen 60 hayvan gelene kadar açmıyor ve israfın önüne geçilmiş olunuyor.
Bu sıkıntılar için nasıl biz çözüm yolu izlenmeli?
Gözet: Şu an bakan söylediği sözden geri adım atmalı. Eski sisteme dönmediğiniz takdirde 2018 yılında hem üreticiyle veterinerler arasında hem de hayvan hastalıkları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır. Bunu kendilerinede söyledim özellikle bürokratlarına onlarda farkındalar. Hayvan hastalıklarıyla ilgili genel müdürlük çırpınıyor ama sayın bakanın lafının üstüne laf söylemek olmuyor. Sayın bakan çok çelişkili konuşuyor.
Kırgızistan size et satalım diyor. Kırgızistan’a veterinerlik fakültesini biz kurmuşuz, parasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor. Veterinerlik fakültesine öğretim üyeleri buradan sırayla gidiyor. Diyecek laf yok, yazık.
Sokak hayvanlarıyla ilgili neler yapılmalı?
Gözet: Vatandaşların bu konuda yapabileceği çok fazla bir şey yok. Biz mesela sokağımızdaki hayvanları elimizden geldiği kadar besliyoruz ama bu çözüm değil. Burada hem yasa hem Çevre Orman Bakanlığı bu işi belediyelere verdi.
Sokak hayvanı diye bir kavramın olmaması gerek. Sahipsiz hayvan olmaz, mevcut hayvanları belediye veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler hizmete alınarak bir an önce kısırlaştırmalıdır. Sokak hayvanlarının hızlı bir şekilde üremesi engellenecek. Eğer sokaktaki kimliksiz hayvanların üreme yetilerini engellersek kalanlar sahipli hayvanlar olacak. Tabi sokakta mutlaka hayvanlarında olması gerekiyor mesela sokakta kediler olmazsa fareler artar. Popülasyon kontrol altına alınmalıdır. O yüzden başıboş hayvanların üreme yetilerinin mutlaka alınması gerekir.
Güzel işlerde yapılmıyor değil. Başkent Üniversitesi’nde barınak var. Çok güzel yapmışlar ve hizmetlisinden, öğretim görevlisine kadar herkes elinde mamalarla işe geliyor. Bu ne hayvanseverlere bırakılacak bir konu, ne sadece belediyelere bırakılacak bir konu. Komisyonların oturup birleşip mücadele etmesi gerekiyor. Sadece kısırlaştırarak, aşılayarak belki hayvan hastalıklarının yaygınlaşmasını engellersiniz ama bir gerçekte varki başıboş bir hayvan korkuyor saldırıp, ısırıyor. Her ısırık vakasıda kuduz gibi işlem görüp yurtdışından ithal ettiğimiz aşılar kullanılarak aşılanıyor.Almanya’ya gidin bir tane sokak hayvanı yoktur. Hayvanlar sahiplidir ve iyi eğitimlidir.
Bir konu daha varki maalesef bu işlerden rant sağlayan hayvansever dernekleride var. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan para alıp işlerini yerine getirmeyen belediyelerde var. Bunun yanında tabi Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan kaynak alıp birde üstüne kendi bütçesinden kaynak katıp barınak yapan belediyelerde var. Sokaktaki hayvan popülasyonunu kontrol altında tutmamız gerekiyor ki buda hemen çözülecek bir konu değil. Uzun vadede planlayarak çözülmelidir.
2Üretenlerin Ellerini Öpmeliyiz
Gözet 80’li yıllardan sonra uygulanan politikalarla üretici konumundan tüketici konumuna geçtiğimize dikkat çekti.
Türkiye hayvancılıkta ne konumda?
Talat Gözet: Türkiye 1980’li yıllara kadar özellikle hayvansal protein üretimi konusunda kendi kendine yetebilen bir ülkeydi. Ancak 1980’li yıllardan sonra nüfusumuz arttı. Nüfus artışımızla birlikte modern hayvancılıkta işletme hacmimizi büyütemedik. Aynı zamanda kırsal kesimlerdeki küçük aile işletmelerini de bitirerek günümüze geldik.
Küçük işletmelerin üretime katkısı ne oranda?
Gözet: 80’li yıllarda kırsalda yaşayan nüfus yüzde 57’yken, 2016 yılında nüfus oranı yüzde 7,9’a düşmüş vaziyette. Bu 7,9’unda yarısı üretme gücünü yitirmiş bir nüfus. 80’li yıllardan sonra uygulanan politikalarla üretici konumundan tüketici konumuna geçtik. Geldiğimiz noktada maalesef özellikle hayvancılıkta yurtdışından et, canlı hayvan ithalatının söylemi bile kırsalda üreten ve üretmeye teşebbüs edecek küçük işletmeleri bu sektörden uzaklaştırıyor.
Bu düşünceye kapılan küçük işletme sahipleri ellerindeki hayvanları satarak şehre gelip taşeron olarak çalışmaya başlıyor. Biz 80’li yıllardan sonra toplumumuzun onurunu zedeledik. Bunu yaparkende bilinçli ya da bir projeye dayanarak yaptık ve toplumu tüketici olmaya mahkum ettik.
Eğer bu coğrafyada et ithal ediyorsanız yerli üretimi artıramazsınız, her yıl daha fazla ithal etmek zorunda kalırsınız. Bunu aslında ithalata karar verenlerde biliyor ama neden tercih ediyorlar onu anlamak güç.
Geldiğimiz noktada biz hızlı bir şekilde hayvan mevcudumuzu arttırmamız gerekiyor.
Hangi hayvan mevcudunu arttırmalıyız?
Gözet: İlk olarak büyükbaş hayvanda anaç materyalimizi arttırmalıyız. Yani doğuran hayvan sayımızı artıracağız. Şu an da anaç materyal olarak ülkemizde 5 milyon 400 civarında hayvan bulunmakta. Bu sayıyı bir, bir buçuk en fazla 2 yıl içerisinde en az 7 milyona çıkartmalıyız ki hem et olarak kullanabilelim hem de süt için faydalanabilelim.
Türkiye’nin 80 sonrası bazı problemlerinden bahsettik.Ancak en büyük problemimiz, özellikle Doğu ve Güney Doğu’da meydana gelen terör olaylarısonucu koyunculuk yapanların bu sektörden kaçması. Bu durumda tabi koyunculukta ciddi bir düşüşe neden oldu.
Türkiye’ye baktığımız zaman hayvansal proteini üretebilecek büyükbaş hayvanlarımız, koyun-keçi ve beyaz ette de kanatlı sektörümüz var. Avrupa Birliği’nin bu konuda hiç bir sıkıntısı yok. Onlar kırmızı et tüketiminin yüzde 80, yüzde 90’ını domuz etinden karşılıyor. Domuzun üretim maliyetleri de büyükbaş ve koyun-keçiye göre çok daha ucuz çok daha ekonomik olduğu için sıkıntı yaşamıyorlar. Biz müslüman bir ülke olduğumuz için domuz tüketmiyoruz. Domuz etinin yerine idame ettirebileceğimiz koyun ve keçiye coğrafi yapımız çok müsait.
Mera alanlarımızın 1980 sonrası terör olaylarına ve bir takım ağaların güdümüne terk edilmesi nedeniyle koyunculukta ciddi bir düşüş görülüyor.
İstatistiklere baktığımız zaman 1980’de büyükbaşların ve koyun-keçilerin sayısı şu ankinden biraz daha az gözüküyor. Tahmin ediyorum ki o dönemlerde kendi kendimize yetebilen bir ülke olduğumuz için belki istatistiki kayıt sistemi tam gelişmemişti daha sonra hayvanlar kayıt altına alınmaya başlandı.
Üretimi artırmak için nasıl bir yol izlenmeli?
Gözet: Ben göreve başladığımda kırsalda yaşayanlar marketten hayvansal gıdaları almıyordu. Kendileri üretiyor yada komşusu üretiyordu. Hatta o yıllarda yurtdışına ciddi bir koyun-keçi ihracatımız vardı.
Hızlı bir şekilde koyunculuğu teşvik edeceğiz, büyükbaşta anaç materyali arttıracağız. Bunun yolu üretebilecek kişileri iyi tespit edip siyasi parti merkezlerinde değil bu işi sahada ki Tarım Bakanlığı elemanlarınca yapacağız. Üretecek, sürdürülebilir üretim yapabilecek kişileri destekleyerek ve bu işten para kazanmalarını sağlayarak yapacağız.
Büyük problemlerimizden biride özellikle görsel medyada son birkaç yıldır etin Türkiye’de çok pahalı olduğuna yönelik çıkan haberler. Bu tarz haberler üreticileri tedirgin ediyor ve yönetenleri de et ithalatına sevk ediyor. Şimdi sayın Tarım Bakanımız diyorki fakir fukara et yesin diye ucuz et ithal edeceğiz. Bu etlerde belirlenen iki markette satılacak. O iki markette satılan etler vatandaşlar tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Piyasayıda regüle ettiği söylenemez.
6 ay önce kırsalda üretim yapan kişi bir kilogram kargas etini 25-26 TL’ye satıyordu.Bizde kuşbaşını 39-40 TL’ye kıymayı 34-35 TL’ye alabiliyorduk. Şu an üretici 23-24 TL’ye kargasını veriyor. Tabi bu 6 ay içerisinde girdilere ciddi zamlar geldi. Sadece yakıta 5-6 kez zam geldi. Ben şu anda eti aynı fiyata hatta biraz daha pahalıya alabiliyorum. Üreticinin 6 ayda ciddi miktarda zararı var.
Kırmızı etin tüketildiği yerler restoranlar ve et sanayi. Sayın bakanımızın söylediği fakir fukaranın kırmızı et yemesi Kurban Bayramı’ndan Kurban Bayramı’na. Bu duruma devlet memurlarıda dahildir.
Peki et Türkiye’de pahalı söylemleri neden yapılıyor?
Gözet: Et ithalatı lobileri tarafından bu durum pompalanıyor. Çünkü ithalatta üretici kaybediyor, tüketici de kaybediyor. Tüketici ithalatla birlikte bir bolluk, bir refah yaşamıyor. Kazanan yine lobiler oluyor. Bu sadece et için de değil. Hangi sektör olursa olsun öyle bir ithalat lobisi oluşmuş durumda ki elinde çantayla gidip ülkelerde ihtiyaç olan tarımsal gıda, hayvansal gıda gibi ürünleri araştırıp nerede ucuz bulurlarsa oraya gidiyorlar. Sonra dagümrük vergilerini düşürterek ithalat yoluna gidiyorlar. Her bir ithalat üreticiyi hem tarımsal üretimde, hem hayvansal üretimde, üretmekten uzaklaştırıyor.
Geldiğimiz noktada 6 ay sonra biz daha pahalı et yiyeceğiz. Bir yıl sonra daha fazla et ithal edeceğiz daha pahalı yiyeceğiz. Benim kendi görüşüm 5-6 yıl sonra öyle bir konuma geleceğiz ki bu ülkenin tarım arazileri çok uluslu şirketler tarafından alınıp biz Türk ulusunun çocukları orada çobanlık yapacağız. Ne yazık ki durum oraya doğru gidiyor.
Ülkemizde ki hayvan potansiyeli et açısından mı daha verimli, süt açısından mı?
Gözet: Geçmiş yıllarda Türkiye’de veteriner hekim teşkilatı ciddi bir çalışma yapmıştır. Bugün sahil kesiminde yağışın fazla olduğu bölgelerde Holstein dediğimiz sütçülük yönü fazla olan bir ırk vardır. İç Anadolu’da Brown Swiss dediğimiz bir ırk var. Ayrıca Brown Swiss’imelezleyerek ürettiğimiz Türk Montofon’u var.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Simental ırkı, Karadeniz Bölgesi’nde de dağlık ve dağınık arazilerin olduğu yerlerde küçük bünyeli süt ırkı olan Jersey yer alıyor.
Bu zamana kadar 4-5 tane ırkla çalışılmış. Simental ve Montofonlar kombine ırklardır hem süt hem et verirler. Jersey sadece sütçü, Holstein’da et üretiminin fazla olduğu bir ırktır.
Biz her türlü ırkı üretebiliriz. Amerika’nın, Avrupa Birliği ülkelerinin aldığı verimi bizde alabiliyoruz. Her ne hikmetse hala yurtdışından damızlık hayvan ithal ediyoruz. Yanılmıyorsam 1987 yılından bu zamana kadar 1 buçuk milyona yakın damızlık ithal ettik. Bugün ciddi manada büyük işletmelerimiz var hayvanları onlardan temin etmeyiz. Trakya’da, Ege’de, Marmara’da büyük işletmelerimiz var. Bunlar rahatlıkla kendi ihtiyaçları dışında dışarıya damızlık düve üretebilirler ama damızlık anaç materyallerde de yine ithalat lobileri devrede.
Ülkemiz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslarsak hayvancılıkta ne konumda?
Gözet: Hollanda’da, Almanya’da üretici eğer yurtdışına ihraç amacıyla hayvan veriyorsa devlet üreticiye ciddi rakamlarda teşvik veriyor. Bizde de bu altyapı kurulabilirdi. Hollanda’yla hem eğitim açısından, hem yeterlilik açısından şu an da aynı düzeydeyiz.
Hayvancılık konusunda kendimize yetebiliriz ancak ne yazık ki sürdürülebilir bir politika uygulanmıyor. Hep geçici tedaviler uygulanıyor. Bugün et pahalıysa et ithal ediyoruz. Yarın süt pahalı olduğu için süt tozu gündeme gelecek ki bundan çok korkuyorum.
Süt tozu ithalatını da açtığımız zaman süt sığırcılığıyla uğraşanların batmasına yol açacaktır. Bugün Türkiye’de yıllık 18 milyon ton süt üretiliyor.
Et ürünlerinin pahalılığından bahsediyoruz ancak süt ürünleride pahalı değil mi?
Gözet: Süt ürünleri pahalı ancak sanayiciye soruyorsun o kazanamıyor, üretici zaten kazanamıyor, kim kazanıyor? Pazarlayanlar yani büyük marketler kazanıyor.
Sütün üretimini bir hayvan üzerinden hesaplayalım. Bir hayvan günde 30 kilogram süt verir. 30 kilogram süt veren hayvan günde 10 kilogram yem tüketir. Yemin kilosu şu an bildiğim kadarıyla 1 TL’nin üstünde. Bir hayvanın kaba yemiyle, bakım masrafıyla, emeğiyle günde 42 lira cirosu var. Bir hayvan 9 ay yani 270 gün süt üretir. Geriye kalan 90 günüde buzağılama dönemidir.
Bu vatandaşın karı nedir biliyor musunuz? Yılda almış olduğu bir buzağı. Yıl boyunca almış olduğu sütle işletme giderlerini karşılar. Bir buzağısını satabilirse karı odur. Sütün litresi üretim maliyetleriyle birlikte 1TL 40 kuruşa satılıyor. Daha sonra sanayiciye gidiyor işleniyor ve pazarlamacı olan marketlere ulaşıyor. Marketlerden aldığımız fiyat ise 3 TL.
Çözüm nedir?
Gözet: Arz talep dengesini iyi ayarlamak lazım, eğer üretici kazanamazsa üretici konumundan tüketici konumuna geçer. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de üretenin teşvik edilmesi gerekiyor. Üretenlerin ellerinin öpülmesi lazım.
Kırsalda üretim yapan bir kişiler için bir istatistik çalışması yapılsın. Kaç kişi çocuğunu özel okula gönderebiliyor? Ben söyleyeyim mümkün değil gönderemez. Kırsaldaki okullara kırsal kesimdekiler çocuklarını gönderir, tebeşir parasını bile aileden toplarlar. Büyük şehirlerdeki ailelere özel okul teşvik parası ödenir. Burada bir çelişki var.
Devlet okulu varken özel okulu tercih edip bir miktar para verebiliyorsa ki büyükşehirlerde kırsala göre devlet okulları daha iyidir. Ancak devlet özel okulları teşvik için ciddi miktarlarda para ödüyor. Kırsaldaki ailelerdende tebeşir parası isteniyor.
Veteriner Hekimler Birliği Başkanı olarak bir ülke yeterli hayvansal proteini üretemiyorsa bağımsız değildir, bağımsızlığını yitirir. Nedeni de hayvansal protein tüketmede sıkıntı yaşayan çocukların zeka seviyeleri tükettikleri kadar gelişiyor. Doğada da böyle, tüm istatistiki araştırmalarda da böyledir.
Fazla et tüketen ülkelere bakın. En fazla et tüketen ülke Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri ve şu an konumlarına bakın. Doğada da her zaman etçil olan aslan, kaplan ot yiyen hayvanlara göre daha güçlüdür.