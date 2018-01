Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden Çarpıcı Açıklamalar

2 Üretenlerin Ellerini Öpmeliyiz

Mehmet Akgün – Talat Gözet

Gözet 80’li yıllardan sonra uygulanan politikalarla üretici konumundan tüketici konumuna geçtiğimize dikkat çekti.

Türkiye hayvancılıkta ne konumda?

Talat Gözet: Türkiye 1980’li yıllara kadar özellikle hayvansal protein üretimi konusunda kendi kendine yetebilen bir ülkeydi. Ancak 1980’li yıllardan sonra nüfusumuz arttı. Nüfus artışımızla birlikte modern hayvancılıkta işletme hacmimizi büyütemedik. Aynı zamanda kırsal kesimlerdeki küçük aile işletmelerini de bitirerek günümüze geldik.

Küçük işletmelerin üretime katkısı ne oranda?

Gözet: 80’li yıllarda kırsalda yaşayan nüfus yüzde 57’yken, 2016 yılında nüfus oranı yüzde 7,9’a düşmüş vaziyette. Bu 7,9’unda yarısı üretme gücünü yitirmiş bir nüfus. 80’li yıllardan sonra uygulanan politikalarla üretici konumundan tüketici konumuna geçtik. Geldiğimiz noktada maalesef özellikle hayvancılıkta yurtdışından et, canlı hayvan ithalatının söylemi bile kırsalda üreten ve üretmeye teşebbüs edecek küçük işletmeleri bu sektörden uzaklaştırıyor.

Bu düşünceye kapılan küçük işletme sahipleri ellerindeki hayvanları satarak şehre gelip taşeron olarak çalışmaya başlıyor. Biz 80’li yıllardan sonra toplumumuzun onurunu zedeledik. Bunu yaparkende bilinçli ya da bir projeye dayanarak yaptık ve toplumu tüketici olmaya mahkum ettik.

Eğer bu coğrafyada et ithal ediyorsanız yerli üretimi artıramazsınız, her yıl daha fazla ithal etmek zorunda kalırsınız. Bunu aslında ithalata karar verenlerde biliyor ama neden tercih ediyorlar onu anlamak güç.

Geldiğimiz noktada biz hızlı bir şekilde hayvan mevcudumuzu arttırmamız gerekiyor.

Hangi hayvan mevcudunu arttırmalıyız?

Gözet: İlk olarak büyükbaş hayvanda anaç materyalimizi arttırmalıyız. Yani doğuran hayvan sayımızı artıracağız. Şu an da anaç materyal olarak ülkemizde 5 milyon 400 civarında hayvan bulunmakta. Bu sayıyı bir, bir buçuk en fazla 2 yıl içerisinde en az 7 milyona çıkartmalıyız ki hem et olarak kullanabilelim hem de süt için faydalanabilelim.

Türkiye’nin 80 sonrası bazı problemlerinden bahsettik.Ancak en büyük problemimiz, özellikle Doğu ve Güney Doğu’da meydana gelen terör olaylarısonucu koyunculuk yapanların bu sektörden kaçması. Bu durumda tabi koyunculukta ciddi bir düşüşe neden oldu.

Türkiye’ye baktığımız zaman hayvansal proteini üretebilecek büyükbaş hayvanlarımız, koyun-keçi ve beyaz ette de kanatlı sektörümüz var. Avrupa Birliği’nin bu konuda hiç bir sıkıntısı yok. Onlar kırmızı et tüketiminin yüzde 80, yüzde 90’ını domuz etinden karşılıyor. Domuzun üretim maliyetleri de büyükbaş ve koyun-keçiye göre çok daha ucuz çok daha ekonomik olduğu için sıkıntı yaşamıyorlar. Biz müslüman bir ülke olduğumuz için domuz tüketmiyoruz. Domuz etinin yerine idame ettirebileceğimiz koyun ve keçiye coğrafi yapımız çok müsait.

Mera alanlarımızın 1980 sonrası terör olaylarına ve bir takım ağaların güdümüne terk edilmesi nedeniyle koyunculukta ciddi bir düşüş görülüyor.

İstatistiklere baktığımız zaman 1980’de büyükbaşların ve koyun-keçilerin sayısı şu ankinden biraz daha az gözüküyor. Tahmin ediyorum ki o dönemlerde kendi kendimize yetebilen bir ülke olduğumuz için belki istatistiki kayıt sistemi tam gelişmemişti daha sonra hayvanlar kayıt altına alınmaya başlandı.

Üretimi artırmak için nasıl bir yol izlenmeli?

Gözet: Ben göreve başladığımda kırsalda yaşayanlar marketten hayvansal gıdaları almıyordu. Kendileri üretiyor yada komşusu üretiyordu. Hatta o yıllarda yurtdışına ciddi bir koyun-keçi ihracatımız vardı.

Hızlı bir şekilde koyunculuğu teşvik edeceğiz, büyükbaşta anaç materyali arttıracağız. Bunun yolu üretebilecek kişileri iyi tespit edip siyasi parti merkezlerinde değil bu işi sahada ki Tarım Bakanlığı elemanlarınca yapacağız. Üretecek, sürdürülebilir üretim yapabilecek kişileri destekleyerek ve bu işten para kazanmalarını sağlayarak yapacağız.

Büyük problemlerimizden biride özellikle görsel medyada son birkaç yıldır etin Türkiye’de çok pahalı olduğuna yönelik çıkan haberler. Bu tarz haberler üreticileri tedirgin ediyor ve yönetenleri de et ithalatına sevk ediyor. Şimdi sayın Tarım Bakanımız diyorki fakir fukara et yesin diye ucuz et ithal edeceğiz. Bu etlerde belirlenen iki markette satılacak. O iki markette satılan etler vatandaşlar tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Piyasayıda regüle ettiği söylenemez.

6 ay önce kırsalda üretim yapan kişi bir kilogram kargas etini 25-26 TL’ye satıyordu.Bizde kuşbaşını 39-40 TL’ye kıymayı 34-35 TL’ye alabiliyorduk. Şu an üretici 23-24 TL’ye kargasını veriyor. Tabi bu 6 ay içerisinde girdilere ciddi zamlar geldi. Sadece yakıta 5-6 kez zam geldi. Ben şu anda eti aynı fiyata hatta biraz daha pahalıya alabiliyorum. Üreticinin 6 ayda ciddi miktarda zararı var.

Kırmızı etin tüketildiği yerler restoranlar ve et sanayi. Sayın bakanımızın söylediği fakir fukaranın kırmızı et yemesi Kurban Bayramı’ndan Kurban Bayramı’na. Bu duruma devlet memurlarıda dahildir.

Peki et Türkiye’de pahalı söylemleri neden yapılıyor?

Gözet: Et ithalatı lobileri tarafından bu durum pompalanıyor. Çünkü ithalatta üretici kaybediyor, tüketici de kaybediyor. Tüketici ithalatla birlikte bir bolluk, bir refah yaşamıyor. Kazanan yine lobiler oluyor. Bu sadece et için de değil. Hangi sektör olursa olsun öyle bir ithalat lobisi oluşmuş durumda ki elinde çantayla gidip ülkelerde ihtiyaç olan tarımsal gıda, hayvansal gıda gibi ürünleri araştırıp nerede ucuz bulurlarsa oraya gidiyorlar. Sonra dagümrük vergilerini düşürterek ithalat yoluna gidiyorlar. Her bir ithalat üreticiyi hem tarımsal üretimde, hem hayvansal üretimde, üretmekten uzaklaştırıyor.

Geldiğimiz noktada 6 ay sonra biz daha pahalı et yiyeceğiz. Bir yıl sonra daha fazla et ithal edeceğiz daha pahalı yiyeceğiz. Benim kendi görüşüm 5-6 yıl sonra öyle bir konuma geleceğiz ki bu ülkenin tarım arazileri çok uluslu şirketler tarafından alınıp biz Türk ulusunun çocukları orada çobanlık yapacağız. Ne yazık ki durum oraya doğru gidiyor.

Ülkemizde ki hayvan potansiyeli et açısından mı daha verimli, süt açısından mı?

Gözet: Geçmiş yıllarda Türkiye’de veteriner hekim teşkilatı ciddi bir çalışma yapmıştır. Bugün sahil kesiminde yağışın fazla olduğu bölgelerde Holstein dediğimiz sütçülük yönü fazla olan bir ırk vardır. İç Anadolu’da Brown Swiss dediğimiz bir ırk var. Ayrıca Brown Swiss’imelezleyerek ürettiğimiz Türk Montofon’u var.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Simental ırkı, Karadeniz Bölgesi’nde de dağlık ve dağınık arazilerin olduğu yerlerde küçük bünyeli süt ırkı olan Jersey yer alıyor.

Bu zamana kadar 4-5 tane ırkla çalışılmış. Simental ve Montofonlar kombine ırklardır hem süt hem et verirler. Jersey sadece sütçü, Holstein’da et üretiminin fazla olduğu bir ırktır.

Biz her türlü ırkı üretebiliriz. Amerika’nın, Avrupa Birliği ülkelerinin aldığı verimi bizde alabiliyoruz. Her ne hikmetse hala yurtdışından damızlık hayvan ithal ediyoruz. Yanılmıyorsam 1987 yılından bu zamana kadar 1 buçuk milyona yakın damızlık ithal ettik. Bugün ciddi manada büyük işletmelerimiz var hayvanları onlardan temin etmeyiz. Trakya’da, Ege’de, Marmara’da büyük işletmelerimiz var. Bunlar rahatlıkla kendi ihtiyaçları dışında dışarıya damızlık düve üretebilirler ama damızlık anaç materyallerde de yine ithalat lobileri devrede.

Ülkemiz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslarsak hayvancılıkta ne konumda?

Gözet: Hollanda’da, Almanya’da üretici eğer yurtdışına ihraç amacıyla hayvan veriyorsa devlet üreticiye ciddi rakamlarda teşvik veriyor. Bizde de bu altyapı kurulabilirdi. Hollanda’yla hem eğitim açısından, hem yeterlilik açısından şu an da aynı düzeydeyiz.

Hayvancılık konusunda kendimize yetebiliriz ancak ne yazık ki sürdürülebilir bir politika uygulanmıyor. Hep geçici tedaviler uygulanıyor. Bugün et pahalıysa et ithal ediyoruz. Yarın süt pahalı olduğu için süt tozu gündeme gelecek ki bundan çok korkuyorum.

Süt tozu ithalatını da açtığımız zaman süt sığırcılığıyla uğraşanların batmasına yol açacaktır. Bugün Türkiye’de yıllık 18 milyon ton süt üretiliyor.

Et ürünlerinin pahalılığından bahsediyoruz ancak süt ürünleride pahalı değil mi?

Gözet: Süt ürünleri pahalı ancak sanayiciye soruyorsun o kazanamıyor, üretici zaten kazanamıyor, kim kazanıyor? Pazarlayanlar yani büyük marketler kazanıyor.

Sütün üretimini bir hayvan üzerinden hesaplayalım. Bir hayvan günde 30 kilogram süt verir. 30 kilogram süt veren hayvan günde 10 kilogram yem tüketir. Yemin kilosu şu an bildiğim kadarıyla 1 TL’nin üstünde. Bir hayvanın kaba yemiyle, bakım masrafıyla, emeğiyle günde 42 lira cirosu var. Bir hayvan 9 ay yani 270 gün süt üretir. Geriye kalan 90 günüde buzağılama dönemidir.

Bu vatandaşın karı nedir biliyor musunuz? Yılda almış olduğu bir buzağı. Yıl boyunca almış olduğu sütle işletme giderlerini karşılar. Bir buzağısını satabilirse karı odur. Sütün litresi üretim maliyetleriyle birlikte 1TL 40 kuruşa satılıyor. Daha sonra sanayiciye gidiyor işleniyor ve pazarlamacı olan marketlere ulaşıyor. Marketlerden aldığımız fiyat ise 3 TL.

Çözüm nedir?

Gözet: Arz talep dengesini iyi ayarlamak lazım, eğer üretici kazanamazsa üretici konumundan tüketici konumuna geçer. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de üretenin teşvik edilmesi gerekiyor. Üretenlerin ellerinin öpülmesi lazım.

Kırsalda üretim yapan bir kişiler için bir istatistik çalışması yapılsın. Kaç kişi çocuğunu özel okula gönderebiliyor? Ben söyleyeyim mümkün değil gönderemez. Kırsaldaki okullara kırsal kesimdekiler çocuklarını gönderir, tebeşir parasını bile aileden toplarlar. Büyük şehirlerdeki ailelere özel okul teşvik parası ödenir. Burada bir çelişki var.

Devlet okulu varken özel okulu tercih edip bir miktar para verebiliyorsa ki büyükşehirlerde kırsala göre devlet okulları daha iyidir. Ancak devlet özel okulları teşvik için ciddi miktarlarda para ödüyor. Kırsaldaki ailelerdende tebeşir parası isteniyor.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı olarak bir ülke yeterli hayvansal proteini üretemiyorsa bağımsız değildir, bağımsızlığını yitirir. Nedeni de hayvansal protein tüketmede sıkıntı yaşayan çocukların zeka seviyeleri tükettikleri kadar gelişiyor. Doğada da böyle, tüm istatistiki araştırmalarda da böyledir.

Fazla et tüketen ülkelere bakın. En fazla et tüketen ülke Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri ve şu an konumlarına bakın. Doğada da her zaman etçil olan aslan, kaplan ot yiyen hayvanlara göre daha güçlüdür.