Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden Çarpıcı Açıklamalar

1 2018’de Hayvan Hastalıkları Artabilir

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet 2018 yılında hayvan hastalıklarıyla ilgili ciddi problemlerin yaşanabileceğini söyledi. Gözet veterinerlerin aşılama işleminden sonra aldığı ücretin 1 kuruşa düşürülmesinin mesleği bir kuruşluk hale getirdiğinide sözlerine ekledi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet ile veteriner hekimlerin sorunlarını, sokak hayvanlarını ve Türkiye’de hayvancılığın durumunu konuştuk. Gözet veteriner hekimlerin durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Talat Gözet: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2016 yılına kadar çeşitli kademelerde veteriner hekimlik görevimi sürdürdüm, bir yıl önce emekli oldum. Şu an 3’üncü dönem Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyorum.

Türk Veteriner Hekimler Birliği’ni tanıyabilir miyiz?

Gözet: Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre teşekkül etmiş, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

Veteriner Hekimlerin en büyük problemleri nelerdir?

Gözet: Özellikle kamuda çalışan veteriner hekimlerin Osmanlı’dan beri gelen hayvan hastalıklarıyla mücadelede bir gelenekleri vardır. Bir hayvanı aşılamak, bir çocuğu aşılamak gibi değildir, çocuk aşı yaptırmak için sağlık ocağına gider aşısını vurulur. Ancak veteriner hekimler tek tek evleri dolaşarak hayvanları aşılamak zorundadır. Kanunda da bunun için aşılama ücretleri vardır. Bir teşvik olsun diye çok düşük miktarlarda hekimlere ücret ödenir. Bu ücretler 2017 başında küçükbaşlarda 25 kuruş, büyükbaşlarda da 75 kuruştu.

Sayın bakanımız bunu kaldırdı. Dedi ki ben bunu vatandaştan almayacağım her şey bedava bunu da devlet ödeyecek. Kanun diyor ki bunun bedelini üretici öder ama bedelini bakanlık belirler. Bakanlık bu ücreti pas geçebilmek için geçen yıl ücretin 75 kuruş olmasına rağmen bu yıl bir onayla 1 kuruşa indirdi. Sayın bakanla defalarca konuştuk. Bunun yerine somut adımlar atılsın istedik, bu ücret nasıl ödenecek merak ettik, şu an bu ücretin nasıl ödeneceği konusu muallakta.

Taşrada veteriner hekimler köye gidiyor, aşı yapıyor para alıyor. Aldığı para kendi el emeğinin parası değil devletin satın almış olduğu bir aşının parasını döner sermayeden tahsil edip, köylüden aldığı parayla döner sermayeye geri yatırıyor.

Şimdi üretici diyor ki bakan bedava dedi siz niye para istiyorsunuz? Doğuda bir kaç ilde üreticiler ve veteriner hekimler arasında ciddi problemler yaşanmaya başladı. Sayın bakanımıza bu durumu somutlaştırmaları gerektiğini defalarca söyledik.

Bu sorun nelere yol açabilir?

Gözet: Aşılama kampanyaları Mart ayı içerisinde başlayacak o zamana kadar bu durum somutlaştırılmadığı takdirde 2018 yılında hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi riskler yaşanır.

Oradaki veteriner hekimler ve teknisyenler mesaiye uymadan sabah erken saatlerde köylere gider, köylü işlerine dağılmadan önce hayvanlarını aşılar ve geri döner. Haftasonu programı yapar, haftasonlarıda gider. Yani bir özveriyle hemde üç beş kuruş teşvik parası alarak bu işi yüz yıldır böyle devam ettirirken sayın bakanımız bundan sonra üreticiden para almayacaksınız dedi. Tamam para alınmayacak ama yerine nasıl bir düzen getirilecek havada bıraktı.

Özlük hakları da iyileşmedi, parayı ben karşılayacağım dedi nereden, nasıl karşılanacak bunuda somutlaştırmadı.

Bugüne kadar Tarım Bakanlığı’nda çalışan 7 bin- 8 bin veteriner hekim ve 10 bin- 11 bin serbest veteriner hekimin mücadelesi sonucu hem sığır vebası hem şap gibi diğer hastalıklarda son 2-3 yıldır ciddi azalma söz konusuyken şimdi veteriner hekimler özveriyle çalışmayacak. Sabah mesai saatinde işe gelecek, görev kağıdı imzalanacak görevine gidecek.

Veterinerler neden özveri göstermeyecek?

Gözet: Veteriner hekimler artık bir fedakarlık göstermeyecek çünkü meslek 1 kuruşluk meslek haline getirildi. Konu maddiyat değil, mesleği manevi anlamda yıktılar.

Bugün bir aile hekimi 12 -13 bin lira maaş alırken bir veteriner hekim 4 bin – 4 bin beş yüz lira maaş alıyor. Üstelik aile hekimleri bir odada konfor içinde hizmet verirken, veteriner hekimler kırsalda soğukta yağmurda, karda, çamurda bir ahırın içinde hizmet veriyor. Bunu düzenleyemediğiniz takdirde 2018 yılı umarım olmaz ama hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi riskler oluşturacak.

Bugün şap hastalığı dediğimiz hastalık tedbir alınmazsa üretimde düşüşlere neden olabilecek bir hastalık. Yüz hayvan olan besi işletmesinden kargas başı 270 kilogram et üretirsiniz. Bu işletmeye bir şap hastalığı geldiği zaman et üretemezsiniz. Bunun yanında tedavi için harcayacağınız parada ayrıca zarara uğratır.

Tarım Bakanı bu aşılama ücretlerinin nasıl somutlaştırılacağını bir an önce belirtmelidir. Sayın bakanımız konuyada yabancı. Üretici bir hayvanını mezbahaya sattığı zaman Türkiye ortalamasında 270 kilogram et üretiyordu. 6 ay önce kilosunu 25-26 liraya satıyordu, 6 aydır üretim maliyetleri artmış olmasına rağmen şu anda kilosunu 23-24 liraya satabiliyor. Yani bir kiloda 2 lira bir zararı var, bir hayvanda 540 lira zarar. Sayın bakanın o bedava bu bedava dediği rakamları topluyoruz yılda 2 kez aşı yapılıyor sayın bakanın bedava dediği tutar yılda hayvan başına 1 buçuk lira.

Ücretin kaldırılmasından sonra yeni bir sistem getirildi mi?

Gözet: Sayın bakan siyaset yapıyor, o bedava, bu bedava, camekanın arkasında çamurda bedava dedi ve sistemi yıktı. Yerinede bir sistem idame ettiremedi. Eski sistemde bende sahada çalıştığım için biliyorum üreticiyle hiç bir sıkıntı yaşamazdık. Köylere gidilir aşılar yapılır, ücretler alınır karşılığında makbuzlar kesilir çay, çorba içilir sonrada köyden ayrılınırdı. Ayrıca hayvanlar bir yere taşınırken kayıt altınada alınmış olunurdu.

Kanun ücret, üreticiden alınır diyor. Eğer siz bu ücreti kamu bütçesinden karşılayacaksanız kanun değiştirmeniz gerekiyor. Kanun değişmedi o yüzden 1 kuruşa indirdiler. Bunun karşılığını nereden ödeyeceksiniz? Özlük haklarından, özlük haklarını kim veriyor Maliye Bakanlığı, seçim sürecine girdiğimiz şu dönemde Maliye Bakanlığı hiç bir meslek grubuna ekstra bir zam yapmaz, yapamaz. Teşviklerden öderim diyor, bakanlar kurulu kararı diyor ki hiç bir kamu kurumu görevlisine teşvik ödenmez.

Bu zamana kadar düzen nasıl yürüyordu?

Gözet: Özellikle Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda bir takım işler kurum kültürüyle yürür. Yazılı kurallar değildir. Eğer yıllardan gelen bir düzeni yok ederseniz o kurumun kültürünü yok edersiniz. Bir veteriner hekimin kırsalda köye gittiğinde kimle muhatap olacağı yazılı değildir. Veteriner köye gittiğinde imam caminin anahtarını ona verir hekim caminin hoparlöründen anons yapar bu tarz konular yazılı talimatlar değildir oluşmuş bir kültürdür.

Sistem böyle bir şekle bürünmüştür. Örneğin köyde öğlen olmuştur veterinerin nerede yemek yiyeceği bile bellidir. Bunlar kır kültürü, köy kültürü, kurum kültürüdür. Bu kültürü yok etmeye kalkarsanız ondan sonra başlarsınız üreticiyle veteriner hekimi birbirine düşürmeye.

Bu aşıyı il sermayesi özel sektörden alıyor, kamunun da ürettiği bir aşı değil. Veteriner hekim diyor ki 100 tane koyununuzu aşıladık aşı ücreti 100 TL. Aşılama ücretide değil aşı ücreti. Veteriner hekim o ücreti alacak getirip döner sermayeye yatıracak.

Sistem bozulduğunda bir takım düzeni yeniden kurmak yılları alır. Bir dönem her şey bedavaydı o zaman israf çok fazla oluyor. Mesela şap aşısının bir üretim maliyeti vardır. Bunu bedavaya dağıtıyorsunuz. Bir teknisyen alıyor bir şişesi 60 hayvanlıktır bir tane hayvana açıyor 59 hayvanlık kısmı atılıyor. Biz de dedik ki dozuna 5 kuruş 10 kuruş gibi bir rakam koyalım ki değeri bilinsin. Ücret koyulduktan sonra teknisyen 60 hayvan gelene kadar açmıyor ve israfın önüne geçilmiş olunuyor.

Bu sıkıntılar için nasıl biz çözüm yolu izlenmeli?

Gözet: Şu an bakan söylediği sözden geri adım atmalı. Eski sisteme dönmediğiniz takdirde 2018 yılında hem üreticiyle veterinerler arasında hem de hayvan hastalıkları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır. Bunu kendilerinede söyledim özellikle bürokratlarına onlarda farkındalar. Hayvan hastalıklarıyla ilgili genel müdürlük çırpınıyor ama sayın bakanın lafının üstüne laf söylemek olmuyor. Sayın bakan çok çelişkili konuşuyor.

Kırgızistan size et satalım diyor. Kırgızistan’a veterinerlik fakültesini biz kurmuşuz, parasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyor. Veterinerlik fakültesine öğretim üyeleri buradan sırayla gidiyor. Diyecek laf yok, yazık.

Sokak hayvanlarıyla ilgili neler yapılmalı?

Gözet: Vatandaşların bu konuda yapabileceği çok fazla bir şey yok. Biz mesela sokağımızdaki hayvanları elimizden geldiği kadar besliyoruz ama bu çözüm değil. Burada hem yasa hem Çevre Orman Bakanlığı bu işi belediyelere verdi.

Sokak hayvanı diye bir kavramın olmaması gerek. Sahipsiz hayvan olmaz, mevcut hayvanları belediye veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler hizmete alınarak bir an önce kısırlaştırmalıdır. Sokak hayvanlarının hızlı bir şekilde üremesi engellenecek. Eğer sokaktaki kimliksiz hayvanların üreme yetilerini engellersek kalanlar sahipli hayvanlar olacak. Tabi sokakta mutlaka hayvanlarında olması gerekiyor mesela sokakta kediler olmazsa fareler artar. Popülasyon kontrol altına alınmalıdır. O yüzden başıboş hayvanların üreme yetilerinin mutlaka alınması gerekir.

Güzel işlerde yapılmıyor değil. Başkent Üniversitesi’nde barınak var. Çok güzel yapmışlar ve hizmetlisinden, öğretim görevlisine kadar herkes elinde mamalarla işe geliyor. Bu ne hayvanseverlere bırakılacak bir konu, ne sadece belediyelere bırakılacak bir konu. Komisyonların oturup birleşip mücadele etmesi gerekiyor. Sadece kısırlaştırarak, aşılayarak belki hayvan hastalıklarının yaygınlaşmasını engellersiniz ama bir gerçekte varki başıboş bir hayvan korkuyor saldırıp, ısırıyor. Her ısırık vakasıda kuduz gibi işlem görüp yurtdışından ithal ettiğimiz aşılar kullanılarak aşılanıyor.Almanya’ya gidin bir tane sokak hayvanı yoktur. Hayvanlar sahiplidir ve iyi eğitimlidir.

Bir konu daha varki maalesef bu işlerden rant sağlayan hayvansever dernekleride var. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan para alıp işlerini yerine getirmeyen belediyelerde var. Bunun yanında tabi Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan kaynak alıp birde üstüne kendi bütçesinden kaynak katıp barınak yapan belediyelerde var. Sokaktaki hayvan popülasyonunu kontrol altında tutmamız gerekiyor ki buda hemen çözülecek bir konu değil. Uzun vadede planlayarak çözülmelidir.