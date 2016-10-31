TÜRK SİNEMASI’NIN BOLLYWOOD ÇIKARMASI!

Mumbai’ye çıkarma yapan Türk oyuncu ve yönetmenler Bollywood dansçılarına hayran kaldılar

Geçtiğimiz hafta Mumbai Film Festivali kapsamında Hindistan’da giden ünlü yapımcılar, yönetmenler ve oyucular, Bollywood stüdyolarını gezmeyi ihmal etmedi. Eğlenceli anlar yaşayan ekibe, stüdyoda Bollywoodlu dansçılar tarafından özel dans gösterileri sunuldu. Bol bol fotoğraf çektiren kafile, dans gösterilerine de katılarak eğlenceli anlar yaşadı.

20-27 Ekim tarihleri arasında Hindistan’ın Mumbai şehrinde gerçekleşen “Mumbai Film Festivali” kapsamında Hinditan’a çıkarma yapan Türk dizi ve sinema sektörünün önemli isimleri ve oyuncular, Bollywood stürdyolarını gezmeyi ihmal etmedi.

Platoları gezen kafile, ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Bir hayli eğlenceli anlar yaşayan ekibe, Bollywoodlu dansçılar tarafından özel dans gösterileri yapıldı.

Ünlü filmlerden alınan dans gösterilerini büyük beğeniyle izleyen Türk kafile, zaman zaman da şovlara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Bollywood sinemasını, annesinden dolayı yakınen takip ettiğini ve Hint filmleriyle büyüdüğünü belirten ünlü oyuncu Hazal Kaya,

“ Burada olmak benim için çok farklı bir duygu. Dansları, büyük bir keyifle izledim. Çok güzel bir enerjileri var ve çok başarılılar.” dedi.

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