Ana Sayfa Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri’nden “Çanakkale’de Tayyareciler” videosu! GüncelÖne ÇıkanVideo Haber Türk Silahlı Kuvvetleri’nden “Çanakkale’de Tayyareciler” videosu! Yazar Editör - 18 Mart 2017 7 0 Facebook'ta Paylaş Twitter'da Tweet'le Türk Silahlı Kuvvetleri, youtube’da yeni video yayınladı… Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz... İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Sağduyulu akp ve mhp seçmeni “Hayır” diyecek Manyas Kuş Cenneti’ndeki göçmen kuşların kuluçka zamanı! 3.Çağdaş Sanat Fuarı’nda Şahmeran ve zeytin dalları BİZİ TAKİP EDİN!2,875BeğenenlerBeğen33TakipçilerTakip Et146TakipçilerTakip Et6,743TakipçilerTakip Et7,629TakipçilerTakip Et9AboneAbone Ol HAVA DURUMU Ankara, TR Parçalı az bulutlu enter location 4 ° C 4 ° 4 ° 51% 2.1kmh 40% Paz 6 ° Pts 5 ° Sal 3 ° Çar 7 ° Per 11 ° GÜNÜN HABERLERİ Türk Silahlı Kuvvetleri’nden “Çanakkale’de Tayyareciler” videosu! 18 Mart 2017 Sağduyulu akp ve mhp seçmeni “Hayır” diyecek 18 Mart 2017 16 Nisan Kumpası! 18 Mart 2017 Manyas Kuş Cenneti’ndeki göçmen kuşların kuluçka zamanı! 18 Mart 2017 Ülkede 80 milyon antrenör var 18 Mart 2017 Erdal Sutay başkanlığı bıraktı 18 Mart 2017