PKK terör örgütü ile 40 yıla yakındır mücadele eden Türkiye, Silahlı Kuvvetlerin Irak ve Suriye’deki PKK, PYD/YPG kamplarına yaptığı hava saldırısı ile teröre tarihi bir darbe vurdu.

Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bölücü terör örgütlerine yönelik mücadele elbette yılardır kararlılıkla sürüyor. Ancak bu kahpe terör örgütünün Irak ve Suriye’de yandaşları vardı ama bu kez kendilerine maalesef Amerika’yı ve Koalisyon ülkelerini resmen yandaş aldılar.

Bu Amerika ve Koalisyon ülkeleri yıllardır “müttefikimiz” dedikleri NATO üyesi Türkiye yerine terör örgütlerini müttefik aldılar yanlarına.

Ne büyük oyunlar oynanıyor artık Türk Hükümeti de gördü ve tavır alma kararı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’ya ait terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü sabaha karşı saat 02.00’de, Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye’nin kuzey doğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı yaptı.

Önceden belirlenen terörist hedefleri Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın savaş uçakları ile ve tam isabetle vuruldu. Uçaklarımız başarı ile üslerine döndüler.

Askeri bölgedeki çeşitli kaynaklardan gelen bilgiler değerlendirilince hava harekâtı sonrasında PKK, PYD/YPG’ye çok ağır kayıplar verildiği ortaya çıktı.

Terör örgütlerine ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesisleri imha edildi.

Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40 terörist, Suriye’nin kuzey doğusundaki Karaçok Dağı bölgesinde 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin bu tarihi operasyonu sonucunda teröristlerin morallerinin son derece bozulduğu büyük panik yaşadıkları da gelen haberler arasında.

Türkiye kuşku yok ki iç ve dış düşmanlarının her türlü baskılarına rağmen terör örgütlerinin yok edilmesinde yurt içi ve yurt dışı operasyonlarını başarı ile devam ettirecektir.

Ordumuzu bu başarılı operasyonu nedeniyle gönülden kutluyoruz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...