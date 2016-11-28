Türk şekerciler gözünü Arjantin’e dikti

Arjantin’de geçen yıl göreve gelen Mauricio Macri’nin başkan olması ve ülkenin serbest piyasa ekonomisine geçmesiyle yeni pazarlar arayışında olan Türk şekercisi gözünü Arjantin’e dikti.

Arjantin’de 15 yıllık hükümetin değişmesi ve ülkenin yeni başkanı olan Macri’nin ülkeyi serbest piyasa ekonomisine geçirmesiyle bu pazardan büyük bir pay almayı hedeflediklerini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete,

“Arjantin’in serbest piyasa ekonomisine geçmesi Türk şeker ihracatçısını iştahlandırmış durumda”

dedi.

Mete, 40 milyondan fazla nüfusuyla çok ciddi bir pazar konumunda olan Arjantin’den daha önceki hükümetin uyguladığı korumacı önlemler sebebiyle alınan payın çok düşük olduğunu belirterek

“10 Aralık’tan itibaren ülke serbest piyasa ekonomisine geçecek. 2015 yılında 60 milyon dolarlık şeker ithalatı yapan Arjantin’den sadece yüzde 0,50’lik bir pay alabiliyorduk. Bu pazar için gerçekleştirdiğimiz ticari heyetler, alım heyetleri ve katıldığımız fuarlar ve serbest piyasa ekonomisine geçmeleriyle bu ülkeden alacağımız pay çok ciddi rakamlara ulaşacak”

açıklamasında bulundu.

Latin Amerika ülkelerinin ortak pazar girişimi olan Mercosur’un Arjantin pazarını çok geride bıraktığına da değinen Mete

“Mercosur dışında satın alınan ürünlerde yüzde 20 ile 30 arasında bir gümrük vergisi uygulanıyordu ve bu durum hem kalite hem fiyat olarak Arjantin’in çok geride kalmasına sebep olmuştu. 10 Aralık’tan sonra bu durum ortadan kalkacak ve bizde Arjantin’in serbest piyasa ekonomisine geçtiği bu dönemi iyi değerlendirerek yeni pazarın kuruluşundan itibaren burada yer alarak ihracatımızı katlayacağız”

dedi.

Öte yandan Şili’den gelen bir alım heyetinin daha olduğunu belirten Mete, Şili’den gelen heyeti de 30’a yakın ihracatçı firma ile bir araya getirdiklerini, önümüzde ki dönemde alım heyetlerini sıklaştırarak ihracatçılara yeni pazarlar sunacaklarını belirtti.

“TİCARET KONUSUNDA BİZE GÖRE FAZLASIYLA MESAFE KAT ETTİNİZ”

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun ortaklaşa düzenlediği alım heyeti ile İstanbul’a gelen Arjantin Distribütörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Angel Alberto Pancaldo, ülkelerinde şekerli mamullerin satışının yüzde 90’lık bir oran ile sayısı 100 bini geçen kiosk denilen ufak bakkallardan yapılmakta olduğunu belirterek,

“Bu kiosklara ürünleri distribütörler birliği olarak biz veriyoruz. Arjantin’in şekerli mamuller ithalatının yüzde 45’lik bir oranını da distribütörler birliği olarak biz yapmaktayız. Ürünlerinizin pazarımızda rağbet göreceğine inanıyoruz. Ülkemizde sade tatta ve ufak paketli ürünlerin tüketimi daha revaçta. Ambalaj kalitesi olarak bizden çok ilerdesiniz”

ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin şekerli mamuller ticaretiyle güçlenebileceğini söyleyen Pancaldo

“Serbest piyasa ekonomisine bizden önce geçmiş olmanız ticaret konusunda bize göre fazlasıyla mesafe kat etmenizi sağlamış. Bugün burada olmamız bile bunun bir göstergesi. Burada çok iyi bir şekilde ağırlanıyoruz. İhracat yapan 20’den fazla firmanız ile tek tek tanıştık ve fabrikalarını ziyaret ettik. Türkiye ile Arjantin arasında ki ticaretin gelişmesine aracılık edeceğimizi düşünüyorum”

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