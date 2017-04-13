Paris Çağdaş Türk Sanatçıları Derneği (ACT) tarafından çoğunluğunu Türk sanatçıların oluşturduğu karma sergi açıldı.

Paris Corrado Bortone Sanat Galerisinde sanatçılar Didem Yağcı, Onur Fırat Fen, Burcu Yavuz, Dicle Çiftçi, Neslihan Öztürk, Çağla Leblebici, Murat Kürüz,Gülay Aytan, Azerbaycanlı Asmar Narimabekova, Faslı Issa Muhammed, Alman Hassan Richter eserleri ile katıldı.

Sanat galerisinin giriş vitrininde “oksitosin” adlı eseri sergilenen Sanatçı Didem Yağcı basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Didem Yağcı “Eseri biyoloji kitabının sayfalarına yaptım. Keçeler kullanıyorum. Oksitosin vücutta arttığı zaman bilinenin aksine mutluluk hormonu yerine heyecana ve huzursuzluğa sebep oluyor. Ben de huzursuz bir kadın resmetmeye çalıştım. Keçeyi de bir Türk sanatçı olarak Anadolu kökenli bir malzeme olduğu için tercih ediyorum.” dedi.

Açılışına çok sayıda sanatseverin katıldığı Sergi 22 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

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