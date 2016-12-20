Türk ressam Louvre’dan altın madalyayla döndü

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Galerisi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Reyhan Uludağ, Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde düzenlenen “Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği”nden altın madalya ile döndü.

Güzel Sanatlar Ulusal Kurumu (SNBA) tarafından organize edilen “Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği” dünyaca ünlü Louvre Müzesi bünyesindeki Carrousel du Louvre/salle Le Notre salonunda, Parisli sanatseverlerle buluştu. Etkinliğin sonunda düzenlenen resim, heykel, seramik, baskı ve sergi tasarımı alanlarındaki ödül töreninde Uludağ da, yağlı boya eserleriyle altın madalyaya layık görüldü. SNBA Türkiye Delegasyonu adına “KARE” başlığıyla Türkiye’den 23 sanatçının katıldığı organizasyonda, 20’den fazla ülke ve 100’den fazla sanatçı yer aldı.

ULUDAĞ, KİŞİSEL RESİM SERGİSİYLE 6 OCAK’TA ANKARA’DA

2003 yılında düzenlenen Talens Resim Yarışması’nda suluboya dalında, Eskişehir Rotary Kulübü’nün düzenlediği resim yarışmasında özgün baskı dalında, 2004 yılında da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin düzenlediği yarışmasında resim dalında ödüle layık görülen Uludağ, 6 Ocak’ta Ankara Kursart Sanat Galerisi’ndeki kişisel resim sergisiyle de Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.

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