ESKİŞEHİR’de 5 yıldan bu yana Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nu çalıştıran Türk Sanat Müziği yorumcusu ve koro şefi İnci Çayırlı, “Türk müziği çok değerli bir müzik. Şu anda Türk müziği bana göre yarı yarıya inmiş vaziyette. Kimse de kusura bakmasın. Herkes şarkı söylüyor, herkes şeflik yapıyor ama Türk müziği bu değil” dedi.

İnci Çayırlı yönetimindeki Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ‘Tangolarımız’ adlı konser verdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ndeki konser öncesi basın mensuplarının soruları cevaplayan Çayırlı, Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korusu ilgili olarak, “Geldiğim günden bugüne kadar birçok konsere imza atmış bir topluluğuz. Koronun tümüyle, birlikte bir yastığa baş koymak gibi bir şey bu. O kadar çok mutluyum ki onlarla birlikte olmaktan, çünkü artık bir aile olduk” diye konuştu.

‘TÜRK MÜZİĞİ BU DEĞİL’

Türk müziğinin çok değerli, ulusal ve evrensel bir müzik olduğunu belirten İnci Çayırlı ancak gittikçe aşağıya inildiğini söyledi. Çayırlı şunları kaydetti:

“Musikide, birçok sanatsal olaylarda gittikçe aşağıya indiğimiz bir tempo içindeyiz. Ben bunu çok iyi bilen biri kişiyim. Ama ne var ki biz buna gönül veren insanlarız. Geçmişe saygımız var, geleceğe sevgimiz var. Ondan dolayı da bundan vazgeçmek niyetinde de değiliz. Ama ben dilerim ki bazı şekillerde oluşan korolar veya bazı müzikle alakalı kişiler biraz daha yaşadığımız şu ortamda Türkiye’de musikimize çok değer versinler. Çünkü Türk müziği çok değerli bir müzik, ulusal bir müzik, evrensel bir müzik. Söylemek istediğimiz çok şey var aslında. Şu anda Türk müziği bana göre yarı yarıya inmiş vaziyette. Kimse de kusura bakmasın. Herkes şarkı söylüyor, herkes şeflik yapıyor ama Türk müziği bu değil. Türk müziği bizim yaptığımız müzik. Geçmişe saygımız olduğu için buradayız. Yoksa, yaşlandık, yorulduk ama şu var ki geçmişimizdeki hocalarımız bize öyle bir örnek oldular ki o örneğin dışına çıkmak imkansızdır. Onlardan biri benim. Ve inatla, sevgiyle, saygıyla yaşıma rağmen direniyorum.”

‘ONUR DUYUYORUZ’

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’ndakiler de İnci Çayırlı gibi duayen bir sanatçı ile birlikte olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.

Koro konserde ‘Nisan yağmuru’, Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur’, ‘Ben de gönül çektim eskiden’, ‘Bir gün dönse bana’, ‘Dinle sevgili dinle’, ‘Sana nerden gönül verdim’, ‘Papatya gibin beyaz ve ince’, ‘Sevdim bir genç kadını’, ‘Sen bensiz ben sensiz’, ‘Öyle sarhoş olsam ki’, ‘Bir deniz ki gözlerin’, ‘Anlamazdın’, ‘Bana ellerini ver’, ‘Akşamı süzme deniz’, ‘Yağmur çiselerken’, ‘Yıldızların altında’, ‘Caddelerde rüzgar’, ‘Kimler geldi kimler geçti’, ‘Neredesin bilmiyorum’, Sensiz saadet neymiş’, ‘Deniz ve mehtap’, ‘Tek başına’, ‘Vakit yok gemi kalkıyor artık’ ve ‘Mavi boncuk’ adlı şarkıları seslendirdi.