Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ve Türkiye’ye Olası Etkileri Panelinde uzmanlar yapay zekâ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi” ve Türkiye’ye Olası Etkileri Paneli birçok akademisyen ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleşti. Panelde Çin’in ekonomik alanda giderek güçlendiğini, yapay zekâya önem verdiğini ve Türkiye’nin de yeni teknolojik açılımlar yapması gerektiği konuşuldu.

Panelin açılış konuşmasında Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren, 29 Mayıs 1945’te kurulan Hesap Uzmanları Kurulu’nun 2011 yılında kanun hükmünde bir kararnameyle ile kaldırıldığına ve bunun nedeninin hala anlaşılamamış olmasına dikkat çekti. Eren; “Karl Marx’ın ‘Bütün dünya birleşiniz’ sözleri yerine artık ‘Bütün dünya üreticileri, Çin’de birleşiniz’ sloganı geçerli ifadesini kullandı.

“Türk Kahvesi UNESCO’da Tescillendi”

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Talip Murat Kolbaşı konuşmasında, ” Çin Shanghai’da 2018’de düzenlenecek olan ithalat fuarının cari açığımızı kapatmak için büyük bir fırsat olduğunu ve Türkiye’nin bu fuara 600 metrekare ile katılımda bulunacağını dile getirdi.

Kolbaşı, ayrıca Türk Kahvesi’ni UNESCO’da tescillediklerinin müjdesini vererek; “Artık dünyada gittiğiniz her yerde Türk Kahvesi sipariş edin” dedi.

“Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi bizim için çok önemli”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı açılış konuşmasında; “Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi bizim için çok önemlidir. Dünyanın merkezi, jeopolitik olarak Batı’dan Doğu’ya kayıyor. Çin’in mucizevi büyüme hızı, diğer gelişen ülkeler arasında jeopolitik bir kayma yarattı. Bu önemli bir trenddir. Diğer bir önemli trend de dünya ekonomisi açısından önemli bir tehdit oluşturan, korumacılıktır. Bir trend de teknolojidir” ifadelerini kullandı.

Şimşek,” Çin’de ortaokul seviyesinde yapay zekâ hakkında bir kitap okutulmaktadır. Yapay zeka ile beraber yakın zamanda söz konusu olmamasına rağmen, insanlarda şimdiden robotların işlerini ellerinden alıp, dünyayı yöneteceği endişeleri ortaya çıktı. Çin bizim için çok önemli, biz on yıllarca Asya’yı ihmal ettik. Yanlış yapmışız. 2015 sonundan itibaren, Çin ile yüksek düzeyde ilişkilerimiz var ve ilerleme kaydediyoruz. Bir Kuşak Bir Yol, Asya ile olan ilişkilerimizi güçlendirecek. Çin kendince bir sisteme sahip ve başka ülkelere ders verme çabası içinde değil. Ortaklığa odaklanmış, farklı bir yaklaşıma sahip “dedi.

“Çin’in Süper Güç Olması Tarihte Bir İlk Değil”

TODAİE Öğretim üyesi Prof. Dr. Seriye Sezen yönetimindeki panelde, The Bosphorus Energy Club Başkanı Mehmet Öğütçü; “Çin, 19. yüzyılın başına kadar süper güçtü. Bir ara vermiş oldu ve şimdi yine süper güç olmuş durumda. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil.

Xi Jinping, dünyadaki en popüler lider. ‘Yol 6 Bir Kuşak Bir Yol 6’ projesi de onun vizyonunun ürünüdür. Çin ile Avrupa’yı birleştirmek amacıyla başlatılan proje, bir ahtapotun kolları gibi her yeri sardı. Muhteşem bir proje ama ağır adımlarla ilerleyecek. Devletin yaptığı ziyaretler tek başına yeterli değil, Türkiye’nin eyleme dönük somut adımlar atması gerekiyor. Çin’i iyi tanıyan ve Çince konuşan gençlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Çin’i ve Çin kültürünü tanıyan akil adamlar grubu kurularak, bu konuda derinlemesine çalışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Pekin Üniversitesi’nden Umut Ergunsü yaptığı sunumda, dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin 2050’de tamamen Çin’e kayacağını vurgulayarak, Çince eğitiminin önemli olduğunu, Çin’deki bazı bilgilere, Çince bilmeden ulaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Ergunsü’nün gösterdiği çarpıcı slaytlar ile Beijing Metrosu’nun 2007 – 2018 ve 2020’deki sürecindeki gelişimi ile Kuşak ve Yol sürecinin gelişimini yansıttı.

“Türkiye, Orta Asya ülkeleri ile çok yakın ilişkiler içindedir”

ICBC Bank Türkiye Genel Müdürü Gao Xiangyang; “Bir Kuşak Bir Yol ‘da 40 yılın sonuna geldik ve Türkiye hem tarihi ve kültürel açıdan önemlidir hem de NATO’nun üyesidir. Ayrıca Türkiye, Orta Asya ülkeleri olan Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan ile çok yakın ilişkiler içindedir. Çin, Türkiye ile karayolları, demiryolları, havayolları ve elektrik santralleri oluşturmak için 250 milyar dolar ve beş trilyon dolarlık yatırımlar yapılmıştır. İlişkilerimiz gittikçe güçleniyor. ICBC dünyanın en büyük bankasıdır ve biz ICBC olarak, Çin ile Türkiye arasında bir katalizatör olmak istiyoruz. Shanghai’da bu yıl açılacak olan ihracat fuarının da büyük bir iş birliğine dönüşmesini amaçlıyoruz” dedi.

“21. yüzyıl Asya zamanıdır”

İpek Yolu Girişimi Eski Özel Temsilcisi Koray Targay panelde şu ifadeleri kullandı; “21. yüzyıl Asya zamanı, Avrupa’da bir şey kalmadı ve Afrika’ya da daha zaman var. Proje yapmak için para var Çin’de ama hiçbir iş adamı başvurmuyor. Bu konu ne yazık ki ülke gündeminde birinci sırada değil ama geç kalırsak, geride kalacağız. Hazır kaynak var, hazır projeler var, iş adamlarının buna başvurması gerekir” şeklinde konuştu.