Ana Sayfa Güncel Türk jetleri El Bab’da DEAŞ hedeflerini vurdu

Türk jetleri El Bab’da DEAŞ hedeflerini vurdu

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Editör
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Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında , ’da bulunan terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, belirlenen DEAŞ hedefleri savaş uçakları tarafından imha edildi. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.

Bu arada, rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlendiği yönündeki bilgilerin ise asılsız olduğu ifade edildi.

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