Türk jetleri El Bab’da DEAŞ hedeflerini vurdu

Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk jetleri, El Bab’da bulunan terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, belirlenen DEAŞ hedefleri savaş uçakları tarafından imha edildi. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.

Bu arada, rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlendiği yönündeki bilgilerin ise asılsız olduğu ifade edildi.

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