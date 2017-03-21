Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınpark Mahallesi sakinlerinin daveti üzerine bir toplantı yaptı. Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde yaklaşık 200 kişiye seslenen Başkan Tiryaki, Türk – İş Blokları’nın son durumu hakkında konuştu. Başkan Tiryaki, 34 hektarda 13 ada 281 blok ve 2566 daireyi kapsayan bu bölge için “Kentsel dönüşüm bir fırsattır…” dedi.

“Proje durmasaydı, herkes yeni evinde oturuyordu.”

Altındağ Belediyesi’nin yaptığı başvuru üzerine bölgenin 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildiğini hatırlatan Başkan Tiryaki, halkın isteği dışında tek bir yıkım yapmadıklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, daha sonra Altındağ Belediyesi’nin bölgenin yeniden yapılaşması için imar planları hazırladığını mahalle sakinlerine aktardı. Hazırlanan imar planlarına bölge halkının bir kısmı tarafından itiraz edildiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu sebeple projenin yaklaşık 4 yıl durduğunu söyledi. Başkan Tiryaki, vatandaşların daha rahat yaşam alanlarına kavuşması için çalıştıklarını vurguladı ve ekledi:

“Eğer bu proje bazılarının itirazı sebebiyle durmasaydı, herkes yeni evine çoktan kavuşmuştu.”

Mahalleliden ‘Yeniden harekete geçelim’ çağrısıAltındağ’daki değişimin bölge halkı tarafından dikkatle izlendiğini ifade eden Başkan Tiryaki, projeye olan itirazların giderek azaldığını söyledi. Başkan Tiryaki, özellikle Gültepe’de biten TOKİ Konutları’nın, Ali Ersoy Mahallesi’ndeki yüksek katlı binaların, Çalışkanlar’da yeni başlayan inşaatların, itirazların azalmasında etkili olduğunu savundu.

Türk – İş Blokları’nın Ankara’nın göbeğinde yer aldığını dile getiren Başkan Tiryaki, bu bölgeye yapılacak evlerin çok değerli olacağını kaydetti. Başkan Tiryaki, konuyla ilgili olarak sokak dedikodularına asla kulak asılmamasını istedi. Mahalle sakinleri ise bölgede yeniden harekete geçilmesi için Başkan Tiryaki’ye yoğun talepte bulundu. Projeye devam edilmesini isteyen mahalle sakinleri, Başkan Tiryaki’ye sonuna kadar güvendiklerini belirtti.

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