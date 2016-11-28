Türk insanı paralandı, ‘dışarıda kahvaltı’yı sevdi

Dışarıda kahvaltı alışkanlığı Seyidoğlu’na 40 milyon TL ciro sağladı. Seyidoğlu ev dışı tüketimde günlük 1 milyon pakete ulaştı.

Firma’dan yapılan açıklamaya göre kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolara çıkmasıyla dışarıda yeme alışkanlığı edinen Türk insanı, ev dışı tüketim pazarını geliştirdi. 2016 yılı itibariyle 50 milyar dolara ulaşan ev dışı tüketim pazarı hazır kahvaltı sektörüyle büyüyor.

“Artık Türk insanı kahvaltıyı da pazar günleri hariç dışarıda yapıyor”

diyen Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu,

“Günde 1 milyon adet piknik olarak adlandırılan 10-20 gramlık ambalajlı gıdalardan üretiyoruz. Bu pazarda yıllık 40 milyon TL ciroya ulaştık”

dedi.

“Hadımköydeki fabrikamıza 2 yeni paketleme robotu daha satın aldık. Tereyağı, reçel, bal, tahin-pekmez karışımı, peynir, helva başta olmak üzere 20 çeşit gıdayı piknik tipi diye tabir edilen paketlerle üretiyoruz. Bu ürünleri Kamu kurumları, hastaneler, oteller, özel sektör yemekhaneleri ve catering şirketleri, cafe ve restoranlara veriyoruz. Farklı markalara fason üretim de yapmaya başladık. Yurtdışından dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle görüşme halindeyiz. Yılsonu itibariyle ev dışı tüketim alanında ciromuz 40 Milyon TL’ye ulaşacak. Hedefimiz 2017 yılındaki yeni yatırımlarla bu rakamı 60 milyon TL’ye taşımak”

diye konuştu.

–

TÜRKİYE EV DIŞI TÜKETİMDE BÜYÜMEYE AÇIK-

Türkiye’de son yıllarda değişen yaşam tarzlarının ev dışı tüketim pazarındaki büyümeyi olumlu yönde etkilediğine değinen Göksu, “Artık insanlar pazar günleri haricinde evde kahvaltı yapmıyor. Sektör her yıl ortalama yüzde 10-15 büyüyor. Dünyada sektörün büyüklüğü 2,67 trilyon Euro, ABD’de 2,1 trilyon lira, Avrupa pazarı ise 1,6 trilyon lira. Harcama oranlarına baktığımızda sektörün daha çok gelişeceğini görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Seyidoğlu Gıda olarak Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez markalarından biri olduklarını ifade eden Genel Müdür Göksu, helva ve reçel üretimi ile başladıkları iş hayatında bugün 400’den fazla ürün çeşidine ulaştıkları bilgisini verdi. 8 bin metrekare kapalı alanda 500 çalışanla üretim yaptıklarını ifade eden Göksu, 25 ülkeye de ihracat yaptıklarını söyledi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...