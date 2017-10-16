TÜRK ilaç firması Pharmactive, kendi geliştirdiği ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç ile Avrupa pazarına girdiğini açıkladı.

Pharmactive, bir milyon kutu ilaç ile Avrupa’ya ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.İlk ilaç sevkiyatı nedeniyle Pharmactive üretim tesislerinde bir tören düzenlendi.

10 AVRUPA ÜLKESİNDE SATIŞ YAPACAK

Türkiye’nin çoğunlukla yurtdışından ilaç ithal ettiğini söyleyen Pharmactive Yurtdışı Pazarlar ve Stratejik Planlama Genel Müdürü İnci Ayyıldız artık Türkiye’nin de yurtdışına da ilaç satabilen pozisyonunda olduğunu belirtti. Ayyıldız, Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Malta, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Macaristan’ın da aralarında bulunduğu 10 ülkede ruhsat aldıklarını söyledi ve sözlerine şunları ekledi,

“Pharmactive’in kendi AR-GE merkezinde geliştirilmiş eşdeğer bir ilaç. AR-GE merkezimiz Türkiye’nin onaylı ve sayılı merkezlerinden. 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda geliştirildi. AR-GE merkezimizde geliştirildikten sonra ruhsat dosyası hazırlandı ve Avrupa ülkelerine başvuru yapıldı. Onay süreci tamamlandıktan sonra da üretim kalite süreçlerini tamamladı ve distribütörlerimiz aracılığıyla piyasaya veriyoruz. Bizim en büyük amacımız Türkiye’nin ilaç ihracatını arttırarak kalkınmasına katkıda bulunmak. İlaç ihracatı yüksek teknoloji ürünler statüsüne giriyor ve bu hastalıklar kronik hastalıklar yani uzun süreli kullanılması gereken ilaçlar.”

“2019 YILI SONUNDA 50 ÜLKEDE İLAÇ İHRACATINI YAPIYOR OLACAĞIZ”

Pharmactive olarak 5 yıl içindeki hedeflerinin ihracat pazarlarında, yerli sanayiinden çıkmış ilk 5 firma içine girmek olduğunu belirten Ayyıldız, sözlerine şöyle devam etti, “Rusya, Avrupa ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde, Afrika’da, Ortadoğu’da satışlarımıza başlamıştık. 2019 yılı sonunda da 50 ülkede ilaç ihracatını yapıyor olacağız. İlaç ihracatında da ülkemize katkı sağlamayı planlıyoruz. AR-GE merkezimizde şu ana kadar 5 yıl içerisinde 101 ürün geliştirildi. İhracat pazarlarına 350 ürün başvurusunda bulunduk. 100’ün üzerinde onaylarımızı aldık. Bu şekilde ihracatımızı arttırarak ülkemize destek olmayı hedefliyoruz.”

“TÜRKİYE KENDİ BULDUĞU MOLEKÜLLERİ DE DIŞ PAZARLARA GÖTÜRECEK”

Pharmactive Yönetim Kurulu Üyesi Levent Selamoğlu, 2022 yılında toplam cironun en az yüzde 25’ini ihracattan sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Selamoğlu, 2022 yılında yaklaşık olarak 60 milyon dolar civarında ihracat rakamına ulaşmayı planladıklarını bildirdi.

Pharmactive’in 2010 yılında kurulduğunu belirten Selamoğlu ürünlerini kendilerinin geliştirdiğini de belirtti. Selamoğlu, daha önce Türkiye’nin ürünlerini ayrı ayrı ülkelere yaptığını ancak aynı anda 10 Avrupa ülkesine ilaç sevkiyatı yapacak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyledi ve sözlerine şunları ekledi, “Avrupa ya da gelişmiş ülke pazarlarına ilaç ihraç ediyor olabilmek Türkiye’deki gelişmiş ilaç teknolojisini, ilaç üretim kalitesinin, standardının ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Bu tür başlangıçlar ilerde çok daha büyük başlangıçlara, çok daha büyük pazarlara da ihracat yapmayı getirecektir. Bunun devamında umuyoruz ki Türk ilaç sektörü kendi keşfettiği ve kendi bulduğu molekülleri de dış pazarlara götürecek.”