Türk halterinin bozulan imajını düzelteceğiz

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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, son yıllarda Türk halterinin önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Taşpınar, Türk halterinin uluslararası alanda başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Halter adeta küllerinden doğmuş ve alınan madalyalar bizleri gururlandırmıştır. Alt yapıya verdiğimiz önem ve desteğin meyvelerini toplamaya başladık. Sporcularımız uluslararası arenada 2013 yılında 80 madalya kazanırken, bu rakam 2014 yılında 85, 2015’de 140 olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Başkan Taşpınar, Avrupa Halter Federasyonu’nun 2015’te yaptığı başarı değerlendirmesinde Türkiye’yi ikincilik kürsüsüne yerleştirdiğine dikkat çekti.

Olimpiyatlarda 12 yıl aradan sonra gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taşpınar, şunları kaydetti:

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“Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan 4 federasyondan biri olmanın gururunu yaşadık. Hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Zaten yıldızlarda aldığımız madalyalar ve sporcularımızın başarıları, iyi bir yolda olduğumuzun göstergesi.”

Federasyon Başkanı Taşpınar, göreve geldiğinde halterde dopingle ilgili önemli sorunlar olduğunun altını çizerek; bu konuda büyük mücadele verdiklerini ve Türk halterinin ciddi problemleri geride bıraktığını hatırlatarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılı olacaklarına inandıklarını bunun için de hazırlıklara şimdiden başladıklarını dile getirdi.

Tamer Taşpınar, şu değerlendirmede bulundu:

“Spor Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün, ‘Dopinge sıfır tolerans’ hassasiyeti doğrultusunda elimizi taşın altına soktuk. Türk halterinin bozulan imajını düzeltmek için yoğun gayret içerisine girdik. Şimdi madalyalarımızın hepsi temiz madalya. Biz halter olarak tertemiz dopingsiz, şeffaf, her kesimi kucaklayan, birlik ve beraberlik içerisinde bir camiayız.”

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