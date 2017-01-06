Türk Halkı açlığını ekmekle gideriyor

Türk halkı karnını ekmekle doyuruyor. Gerek hayat pahalılığı gerekse gelir seviyesinin düşük olması ve çeşitli alışkanlıklarda dolayı ülkemizde ekmek tüketiminin çok fazla olduğu belirlendi.

Türk halkı olarak bizler hem ekmek tüketiminde önde gelen milletiz hem de ekmeğe manevi değer veren tek milletiz. Hemen hemen her Türk vatandaşına sorduğunuz da her gün mutlaka çeşitli miktarlarla da olsa ekmek tükettiğini söyleyecektir. Türk halkının en belirgin alışkanlıkları arasında ekmek en önde gelenlerinden biridir.

Yapılan araştırmalar neticesinde kişi başına tüketilen ekmek miktarı bazında Türkiye adı dünyada birinci sırada gelmektedir. Türkiye’de kişi başına tüketilen yıllık ekmek tutarı tam 199 kilogramdır.

Türk halkının ekmeğe olan ilgisi vatandaşlarımızın gelir seviyesinden de kaynaklanıyor. Asgari ücretin açlık sınırı altında kalması da en büyük etkenlerden biridir. Gelir seviyesinin düşük, giderlerin yüksek olmasından dolayı halkımızın büyük bir kısmı karnını ekmekle doyuruyor .

Buna karşın Türkiye de yapılan ekmek israfı da korkunç boyutlara ulaşıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin günlük ekmek israfından yola çıkılarak yapılan hesaplamalar. Ekmek israfından kaynaklanan kayıp olan para ile .İstihdam dışında eğitim, sağlık, konut sahipliği, evlilik gibi yaşamın tüm alanlarında ciddi düzeyde yatırımların yapılabileceğini gösteriyor.

Söz konusu israfın maliyeti binlerce işsizin istihdamı, onlarca hastane, okul ve yüzlerce konutun maliyetiyle eş değer olduğu hesaplandı.

Türkiye’deki tüm illerde ekmek fiyatı aynı değil. Girdi ve maliyet fiyatlarından dolayı ekmek fiyatları ilden ile değişiyor. Ekmeğin fiyatı zaten çoğu yerde 1 TL. Türkiye Fırıncılar Federasyonundan yeni yılda ekmek fiyatları ile ilgili herhangi bir bilgi alamadık. Ankara da ekmek fiyatının üç yıldır aynı olması kafalarda bu yıl ekmek fiyatlarına zam gelecek mi sorusunu ortaya çıkarıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...