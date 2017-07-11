Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan psikiyatri doktoru Alman Axel Würz, 14 yıldır Türkiye’de karakucak, yağlı ve minderde yapılan Türk güreşi fotoğrafları çekiyor.

Türkiye’deki güreşçilerin büyük bir bölümünün kendisini tanıdığını söyleyen Würz, “Güreş sporunun kitabını yazdım” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Turnuvası’na katılan 48 yaşındaki Axel Würz, büyük çekişmelere sahne olan Türk güreşi müsabakalarını kare kare fotoğrafladı. Turnuvada görevli cazgırlar, Türk güreşine verdiği katkılardan dolayı Alman Würz’ün adını anons edildi. Alkışlanan Axel Würz’a karakucak şampiyonası sonunda bir de madalya verildi.

Türkiye’yi ve Türk halkını çok sevdiğini söyleyen Würz, gönül verdiği bu spor dalı için 5 yıl önce ‘Güç, beceri ve dayanıklılık’ adlı bir kitap yazdığını bildirdi. Yıllar önce gördüğü bir kitaptan etkilenerek 2004 yılında Edirne’de yapılan yağlı güreşleri takip ettiğini ve o günden sonra tüm güreş müsabakalarını izleyip fotoğraf çekmeye başladığını anlatan Würz, Türkiye’ye yerleşmesinde karakucak ve yağlı güreş sporlarının etkili olduğunu söyledi. Würz, şöyle devam etti: