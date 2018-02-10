Bir zamanlar gazete ilanı ile sporcu aranan Türkiye’de ”ATA” sporu Güreş, Uluslararası arenada 92 yılda Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında yıldız, genç ve büyüklerde bugüne kadar toplam 1512 madalya kazanarak, dünyada en çok madalya kazanan Ülkeler arasında yer alırken federasyonlar arasında Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda en çok madalya kazanan federasyon oldu.

Türk sporunda en çok madalya kazanan branş güreş olurken, toplam 430 altın madalya kazandı.

OLİMPİYATLARDA 63 MADALYA

Türk güreşi Olimpiyatlarda Türk sporunun gururu oldu. 1936 olimpiyatlarından bugüne kadar 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalya kazanan Türk güreşi, Türk spor adına olimpiyatlarda en çok madalya kazanan branş oldu. 1936 Berlin olimpiyatlarında Grekoromen stilde ilk altın madalyasını Yaşar Erkan ile kazanırken, serbest stilde ise ilk altın 1948 Londra olimpiyatlarında (52-57) kiloda Nasuh Akar’dan gelmişti.

DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA 567 MADALYA, İLK MADALYALAR MUHARREM CANDAS VE ALİ YÜCEL’DEN…

Yıldız, Genç ve Büyükler (Kadın-Erkek) Dünya Şampiyonalarında ise Ata Sporu Güreş, 170 altın, 163 gümüş ve 234 bronz madalya kazandı. Grekoromen stıl Dünya şampiyonalarında ilk altın 1950 yılında Stockholm’de yapılan şampiyonada 87 kiloda Muharrem Candas’tan gelirken, serbest stilde ise altın madalya 1951 yılında Helsinki’de yapılan şampiyonada 52 kiloda mücadele eden Ali Yücel’den gelmişti.

Öte yandan Yasemin Adar 2017 yılında Paris’te yapılan dünya şampiyonasında 75 kiloda altın madalya kazanarak tarihe geçen ilk kadın sporcu unvanını elde etti. Adar, dünya şampiyonaları tarihinde ilk defa altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA İLK MADALYA GAZANFER BİLGE’DEN, TOPLAM İSE 882 MADALYA

Yıldız, Genç ve Büyükler (Kadın-Erkek) Avrupa Şampiyonalarında ise Türk Güreşi 231 altın, 269 gümüş ve 382 olmak üzere toplam 882 madalya kazanarak Türk sporunda kırılması güç bir rekora imza attı. Kadın güreşinde Dünya şampiyonaları tarihine adını yazdıran Yasemin Adar 2016 ve 2017 yıllarında altın madalya kazanarak adını bu şampiyonalarda ilk altın madalya alan kadın sporcu olarak tarihe yazdırmayı başardı. Türkiye Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk altın madalyasını serbest stilde 1946 yılında Stockholm’de yapılan şampiyonada 62 kiloda Gazanfer Bilge ile kazanırken, grekoromende ise ilk altın madalyasını 1947 yılında Prag’ta yapılan şampiyonada Yaşar Doğu ile kazanmıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun (Kadın-Erkek) Yıldızlar, Gençler, Ümitler ve Büyüklerde Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda kazandığı toplam madalyalar şöyle:

Avrupa Şampiyonları: 231 Altın, 269 Gümüş, 382 Bronz olmak üzere Toplam 882 madalya.

Dünya Şampiyonları: 170 Altın,163 Gümüş, 234 Bronz ile toplam 547 madalya.

Olimpiyatlar: 29 Altın, 18 Gümüş, 16 Bronz ile toplam 63 madalya

GENEL TOPLAM: 1512 madalya ile dünya sıralamasında 1548 madalya kazanan Rusya’nın ardından 2. sırada yer aldı.